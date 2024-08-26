Над Ярославской и Брянской областями сбили беспилотники

Минобороны России сообщило об уничтожении двух беспилотников в небе над Ярославской и Брянской областями. Атаки были пресечены в период с 6:00 до 6:30 мск.

«Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территориями Брянской и Ярославской областей»,— сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.

Ранее сегодня Минобороны сообщало об уничтожении еще 20 беспилотников в Саратовской, Тульской, Рязанской, Орловской, Белгородской, Курской и Брянской областях. В Саратове и Энгельсе обломки БПЛА упали на жилые дома, травмы получили четыре человека. В аэропорту региона вводили ограничения на прием и отправку самолетов.

Об атаках на российские регионы — в материале «Ъ» «Ракетная ночь».