Освещение психиатрической больницы Скворцова-Степанова обновят за 170 млн рублей

Комитет по государственному заказу Петербурга объявил конкурс на выполнение работ по реконструкции объектов наружного освещения на территории городской психиатрической больницы №3 им. И.И. Скворцова-Степанова на Фермском шоссе. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 170,3 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, потенциальному подрядчику необходимо будет обустроить наружные электрические сети, линии связи, смонтировать технологическое оборудование, произвести пусконаладочные работы и благоустроить территорию специализированного медучреждения, вывести строительный мусор и т.д. Все работы нужно завершить не позднее конца августа 2025 года.

Заявки на конкурс принимаются до 3 сентября. Итоги планируется подвести 6 сентября.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что систему наружного освещения на Политехнической улице в Калининском районе Петербурге обновят за 44 млн рублей.

Андрей Цедрик