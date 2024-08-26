Основатель видеохостинга Rumble назвал задержание Дурова переходом красной линии

Основатель канадского видеохостинга Rumble Крис Павловски выступил в поддержку основателя Telegram Павла Дурова, задержанного во Франции. Миллиардер считает произошедшее переходом красных линий.

«Франция угрожала Rumble, и теперь они перешли красную линию, арестовав главу Telegram Павла Дурова предположительно за то, что он не цензурировал речь»,— написал господин Павловски в соцсети X. Он выразил надежду на немедленное освобождение господина Дурова.

Rumble в 2022 году отказалась исполнять требование Франции по блокировке российских СМИ. Видеохостинг заблокировал свою платформу для французских пользователей.

Павел Дуров, у которого есть французское гражданство, был задержан в парижском аэропорту вечером 24 августа. По данным французских СМИ, следствие из-за отсутствия в Telegram модерации считает предпринимателя причастным к преступлениям, связанным с терроризмом, мошенничеством и наркоторговлей. Прокуратура Парижа пообещала прокомментировать ситуацию 26 августа.

Подробнее — в материале «Ъ» «И полетели Телеграмы родных и близких известить».

Леонид Уварчев