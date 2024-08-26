Вице-премьер Италии Сальвини считает арест Дурова проявлением цензуры в Европе

Вице-премьер, министр транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини выступил против ареста основателя Telegram Павла Дурова во Франции. Он считает это проявлением цензуры. Господин Сальвини возглавляет правую партию «Лига», которая входит в коалиционное правительство Джорджи Мелони («Братья Италии»).

«В Европе мы уже подошли к цензуре, к вони режима. Да здравствует свобода, мысли и слова. Кому заткнут рот следующим? Великому (и неудобному) Илону Маску?» — написал господин Сальвини в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Так он отреагировал на новость о задержании бизнесмена.

Павел Дуров, у которого есть французское гражданство, был задержан в парижском аэропорту вечером 24 августа. По данным французских СМИ, следствие из-за отсутствия в Telegram модерации считает предпринимателя причастным к преступлениям, связанным с терроризмом, мошенничеством и наркоторговлей. Прокуратура Парижа пообещала прокомментировать ситуацию 26 августа.

Подробнее — в материале «Ъ» «И полетели Телеграмы родных и близких известить».

Леонид Уварчев