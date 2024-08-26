В Крыму площадь пожара, из-за которого эвакуируют людей, увеличилась до 45 га

Площадь природного пожара на юго-востоке Крыма увеличилась с 15 до 45 га, сообщило МЧС России. Из-за возгорания ранее началась эвакуация дачного массива в районе поселка Орджоникидзе.

На отдельный участках начался верховой пожар, говорится в сообщении МЧС России в Telegram. Возгорание тушат 380 человек, используется 105 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8.

МЧС сообщило о пожаре в районе горно-лесной местности Тепе-Оба поздно вечером 25 августа. В превентивных целях велась эвакуация жителей СНТ «Рассвет» и «Волна». Развернуты два пункта временного размещения в Коктебеле. По данным региональных властей, должны быть эвакуированы около 100 человек.

Леонид Уварчев