В Крыму 100 человек эвакуируют из СНТ из-за пожара

Из поселка Орджоникидзе в Крыму эвакуируют около 100 человек из-за пожара на горно-лесной местности, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Площадь пожара составляет 15 га.

«В связи с пожаром на горно-лесной местности в районе пгт Орджоникидзе принято решение об эвакуации порядка 100 человек в СНТ "Рассвет". Часть людей будет вывезена на автобусах, часть эвакуируется самостоятельно»,— написал господин Аксенов в Telegram-канале.

По данным МЧС, в Феодосии в районе горно-лесной местности горит сухая растительность. К тушению привлечены 280 специалистов и 83 единицы техники. В Коктебеле развернули два пункта временного размещения.