Любители пива долили себе избирательских симпатий

Проголосовать за пока незарегистрированную Партию любителей пива (ПЛП) на выборах в Госдуму готовы 4,7% опрошенных россиян, следует из результатов исследования социологической группы Russian Field (всероссийский телефонный опрос по заказу ПЛП проведен 15–23 августа 2024 года среди 1596 респондентов по репрезентативной выборке, максимальная погрешность не превышает 2,43%). Результатами опроса поделился в воскресенье в своем Telegram-канале основатель ПЛП политтехнолог Константин Калачев.

Отвечая на вопрос «Если бы выборы в Государственную думу состоялись в ближайшее воскресенье, за какую из партий вы бы проголосовали?», 30,5% респондентов выбрали из предложенного списка «Единую Россию», а следующие три места заняли КПРФ (8,6%), ЛДПР (8,4%) и «Новые люди» (6,5%). ПЛП получила пятый результат, опередив непарламентскую Партию пенсионеров (3,6%) и парламентскую «Справедливую Россию — За правду» (3,3%). 17,7% опрошенных сообщили, что не готовы голосовать ни за одну из предложенных партий либо не собираются идти на выборы, а 11,1% затруднились ответить.

При этом в возрастной категории от 18 до 29 лет, согласно опросу, ПЛП заняла бы второе место с 12,8% голосов, уступив только единороссам (25,8%) и опередив «Новых людей» (9,8%). Такой результат господин Калачев объяснил “Ъ” тем, что молодым людям хочется «альтернативы, чего-то хайпового, яркого, необычного». «Все остальные партии воспринимаются как партии "дедов"»,— заключил он.

Отметим, в предложенном респондентам списке не было указано, что Партия любителей пива, в отличие от других фигурантов опроса, пока не зарегистрирована Минюстом. По мнению Константина Калачева, уточнять это «было бы странно»: «Это важная деталь в том случае, если мы сомневаемся в возможности регистрации партии». Ранее, после заседания оргкомитета ПЛП, господин Калачев оценивал шансы на ее регистрацию как «60 на 40». «Переучредительный» съезд партии, зарегистрированной Минюстом в 1994 году и ликвидированной в 1998-м, намечен на 5–6 октября.

Божена Иванова