Под лежачий рубль накапал процент

Средние максимальные ставки банков по вкладам граждан по итогам июля почти по всем срокам превысили уровень 19%, и только по вкладам от полугода до года проценты оказались меньше, чем в июне. Банкиры таким образом отреагировали на заявления ЦБ, из которых следует, что высокая ключевая ставка продержится долго, полагают эксперты. В банках прогнозируют увеличение ставок по вкладам до конца года еще на 1–1,5 процентного пункта (п. п.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

ЦБ опубликовал данные о среднерыночных значениях максимальной доходности вкладов физических лиц за июль 2024 года. Согласно им, только по рублевым вкладам на срок от полугода до года ставка оказалась меньше 19% годовых — 18,54%, что ниже значения за июнь на тот же срок на 0,6 п. п. В то же время в июне только на этот срок ставка превышала 19% годовых, ставки на остальные сроки были ниже, причем на срок от года — меньше 18%, за месяц она выросла на 2,2 п. п. и оказалась самой высокой, вплотную подобравшись к показателю 20% годовых — 19,996%.

Снижение средней максимальной ставки по вкладам от полугода до года при повышении остальных банкиры объясняют стратегией банков, предполагающей позиционирование высокой процентной ставки без сильного удорожания привлечения. «Для этого банки либо повышали ставки на короткие сроки, получая дорогой, но краткосрочный портфель, либо на длинные, куда сейчас идет небольшой объем средств, и процентный риск для банка будет небольшим»,— пояснили в ВТБ.

Несмотря на уже заметно выросшие ставки по депозитам, банкиры не исключают и дальнейшего повышения процентов по ним.

Так, по мнению руководителя продуктов и сервисов банка «Дом.РФ» Никиты Казанцева, нельзя исключать, что до конца года ставки могут вырасти еще на 1–1,5 п. п. «Все будет зависеть от комментариев регулятора и экономических индикаторов. При появлении однозначных сигналов о скором снижении ключевой ставки доходность по коротким вкладам будет выше, чем на сроки от одного года»,— говорит он. «Если ключевая ставка останется на текущем уровне, то можно ожидать точечные повышения в рамках спецпредложений в высокий сезон (на рынке депозитов это ноябрь—декабрь), но уровень ставок сильно не изменится»,— считают в ВТБ.

Эксперты считают дальнейшее повышение ключевой ставки вполне вероятным.

По словам управляющего директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, ставки по длинным вкладам выросли, потому что ЦБ дал сигнал, что в условиях жесткой денежно-кредитной политики, вероятно, придется работать весьма продолжительное время.

«По вкладам от полугода до года ставки чуть ниже, потому что в условиях неопределенности динамики ставок эта категория вкладов была самой ходовой, сейчас может произойти некоторое перераспределение пассивов по срочности в сторону их удлинения»,— пояснил он.

Разница максимальных доходностей по вкладам разной срочности сейчас невелика, и в определенной степени это может отражать и ужесточение конкуренции банков за клиентов, которым теперь предлагают выбрать более удобную срочность без большой потери доходности, говорит Юрий Беликов.

При этом, по мнению эксперта, даже при росте ключевой ставки сложно представить, чтобы дополнительный рост ставок по вкладам был существенным, это уже сильно ударило бы по чистой процентной марже банков.

«Полностью переложить это давление на заемщиков уже не получится, потому что спрос на заемные средства сокращается, в том числе в результате централизованных мер по охлаждению кредитных рынков»,— говорит эксперт.

В свою очередь, директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин обращает внимание, что банки используют различные маркетинговые уловки для привлечения клиентов, обещая им высокую ставку, однако зачастую объявленные процентные ставки достижимы лишь при выполнении определенных условий. «Если сравнивать депозиты и накопительные счета, то преимущество накопительных счетов не в уровне ставок, а в возможности оперативного распоряжения собственными средствами, соответственно, уровень ставок по ним меньше депозитов с фиксированными сроками, что вполне объяснимо политикой банков, так как банки при предоставлении кредитов преимущественно ориентируются на стоимость и срочность имеющегося фондирования»,— пояснил он.

Максим Буйлов