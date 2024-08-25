Захар Петров дважды упал в одну воду

Заключительный день достаточно удачного для российских спортсменов чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ подарил крайне любопытную историю. Каноист Захар Петров за несколько часов взял золотую медаль, лишился ее, а затем отвоевал обратно, подав успешную апелляцию на решение судей. Но позже победу снова отняли. Вызвала всеобщее замешательство спорная ситуация в развязке заезда одиночек на 500 м: на самом финише лодка Петрова перевернулась, а он упал в воду, так и не перебравшись через финишную черту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Захар Петров во время гонки каноэ-двоек на 500 метров на Олимпийских Играх в Париже

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Захар Петров во время гонки каноэ-двоек на 500 метров на Олимпийских Играх в Париже

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На недавно завершившейся парижской Олимпиаде молодой каноист Захар Петров пережил сразу два чувствительных поражения (там он дважды становился четвертым). Меньше чем через месяц он отправился в Самарканд, на чемпионат мира. Награды на олимпийских дистанциях здесь не разыгрываются, не приехали многие медалисты Игр. Но так вышло, что в заезде каноэ-одиночек на 500 м, где развернулась главная драма последнего соревновательного дня, конкуренция была как раз высокой.

Среди оппонентов Петрова были его недавние обидчики — чемпион Парижа чех Мартин Фукса и молдаванин Сергей Тарновский, ставший бронзовым призером Игр.

Петров неплохо стартовал и закрепился в тройке лидеров. Однако кто именно шел впереди, разглядеть было чрезвычайно трудно. К середине дистанции россиянин шел вторым — на этой контрольной точке он уступал Тарновскому чуть больше одной десятой секунды и довольно уверенно опережал всех остальных. Остаток дистанции россиянин и молдаванин шли вплотную, преследователи были позади.

Вровень они подходили и к финишу. Последний рывок Петрова на первый взгляд был безуспешным — он выдержал темп, но равновесие не сохранил и плюхнулся в воду. Лодка завалилась набок и пересекла финишную черту уже пустой.

В фокусе режиссера трансляции был Тарновский, на лице которого читалось неведение. Стал ли он первым? Или вторым? Оказалось, вторым. Петрова объявили победителем — благодаря последнему толчку он обскакал соперника на 0,19 секунды. И вот россиянин появился в кадре: его везли на сушу на надувной моторной лодке, он бурно жестикулировал, видимо объясняя, что же произошло в решающие мгновения заезда. Вскоре оказалось, что радость была преждевременной.

В официальном протоколе напротив фамилии россиянина появилась отметка DNF («не финишировал»), а победителем был признан Тарновский.

Молдаванина успели наградить. Российская сторона подала апелляцию, но будто ни на что уже не надеялась. Не добавляли веры в успех исполненные фатализма размышления главы Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгения Архипова. «Подали протест. По?другому поступить не могли. Шансы, что восстановят первое место, минимальные»,— сказал он «Матч ТВ».

Ситуация, попавшая на рассмотрение жюри, объясняется в пункте 10.6.1 опубликованных Международной федерацией каноэ (ICF) правил. Там сказано, что лодка считается финишировавшей, «когда ее нос пересекает линию финиша со всеми членами экипажа». При этом в пункте 10.3.6 говорится, что на коротких дистанциях статус DNF присваивается «в случае опрокидывания».

В данной ситуации Петров был единственным членом экипажа. С камеры трансляции видно, что его лодка сильно накренилась еще на подходе к финишной линии. Доподлинно неясно, когда именно российский спортсмен с нее упал. Но совершенно очевидно, что управлять судном на последних сантиметрах дистанции он уже не мог.

Несмотря на это, жюри приняло решение пересмотреть результат и присудить победу Захару Петрову. Вот только оно долго не продержалось. В протоколе, опубликованном на официальном сайте международной федерации, Петров вновь значится не финишировавшим. После подачи апелляции другими участниками жюри изучило инцидент повторно и признало победителем Тарновского.

Если первоначальное решение лишить Петрова медали понять и подкрепить правилами ICF можно, то про вторичное так сказать нельзя.

В таком случае выходит, что жюри вынесло вердикт дважды, а это уже противоречит регламенту организации: в пункте 13.10.5 этого документа говорится, что «решение жюри является окончательным».

Как бы то ни было, Петров и без этой медали стал в Узбекистане двукратным чемпионом мира. Да и в целом первое за четыре года мировое первенство для российских спортсменов (прошлые два они пропустили из-за недопуска) сложилось удачно. На нем выступавшим в нейтральном статусе россиянам удалось завоевать четыре золота и одно серебро. Для сравнения: у завершивших на вершине медального зачета венгров две высшие награды. Четыре золота и у белорусских спортсменов, которые также выступали без флага. Они опережают россиян по общему числу медалей.

Роман Левищев