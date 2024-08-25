В Санкт-Петербурге прошла акция в поддержку Павла Дурова

В Санкт-Петербурге сторонники партии «Новые люди» провели акцию у консульства Франции с требованием освободить бизнесмена и создателя Telegram Павла Дурова, арестованного в Париже. Участникам акции раздали бумажные самолетики, похожие на логотип мессенджера. На встречу пришло около двадцати человек, не считая журналистов.

Партийцы обклеили дверь самолетиками, а также выкрикивали лозунги: «Свободу Павлу Дурову», «Руки прочь от Телеги», «Ассанж, Сноуден, Дуров».

Через 20 минут после начала приехала полиция и проверила, согласовано ли мероприятие. С одного из организаторов акции, Даниила Махницкого, правоохранители взяли объяснение. Никого задерживать не стали. Один из участников встречи заметил: «Была бы Франция, давно бы арестовали».

В разговоре с «Ъ» господин Махницкий отметил, что часто бывает в зоне СВО и использование Telegram, подчеркнул он, является «критически важной инфраструктурой» для всех подразделений. «Если Франция получит доступ к Telegram, то это реально вопрос национальной безопасности»,— заявил он.

Подобная акция в поддержку основателя Telegram прошла и в Москве у здания посольства Франции.

Павел Дуров был задержан во Франции вечером 24 августа в аэропорту Ле-Бурже, после его поместили под стражу. По данным СМИ, задержание связано с отказом Дурова от сотрудничества с французскими властями при расследовании дел, связанных с торговлей наркотиками, отмыванием денег, мошенничеством и отсутствием модерации в Telegram.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ FM» «Павел Дуров оказался за стеной».

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург