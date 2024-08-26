Подмосковье опускает шлагбаум

Подмосковные власти отказались от строительства платных путепроводов через железнодорожные пути: регион расторгает заключенные в 2017–2018 годах концессионные соглашения с бизнесом. Часть инвесторов уже пытается через суд взыскать потраченные на проектирование средства. Чиновники не называют причину такого решения, но источники “Ъ” указывают, что платные путепроводы вызывают слишком много негатива у населения. Минтранс ранее анонсировал федеральную программу по строительству путепроводов в регионах, будут ли они платными — пока неизвестно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подмосковные автомобилисты смогут пересекать железную дорогу любой ценой, но бесплатно

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Подмосковные автомобилисты смогут пересекать железную дорогу любой ценой, но бесплатно

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Власти Московской области в 2017–2018 годах заключили концессионные соглашения по строительству девяти платных путепроводов через железнодорожные пути стоимостью от 0,7 млрд до 1,4 млрд руб. каждый. Инвесторами выступали Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), инвестиционная группа «РВМ Капитал» и группа компаний «Платная дорога». Цену за проезд планировалось установить в пределах 30–50 руб. за легковую машину. Однако ни один объект в итоге так и не был построен. В январе 2024 года руководство Московской области расторгло соглашение с ГК «Платная дорога» относительно возведения путепровода у деревни Акулово в Одинцовском округе (соответствующие документы опубликованы на сайте областного правительства). По другим объектам соглашения находятся в стадии расторжения, утверждает инвестпортал Мособласти.

По данным МВД, сейчас в России 14,6 тыс. одноуровневых (через рельсы) переездов через железную дорогу. Путепроводов и эстакад над железной дорогой, по данным Росавтодора, насчитывается 5,2 тыс. (791 из них — в Московской области). Правительственная программа дорожной деятельности до 2028 года предусматривает строительство нескольких десятков путепроводов, в том числе в Московской, Волгоградской, Нижегородской, Свердловской, Амурской областях, Мордовии. Первый платный путепровод в России был построен в Саратове еще в 1998 году. Однако на тот момент в стране не было законодательства о платных дорогах, а требование оплаты проезда возмущало местных жителей. В 2000 году путепровод был переведен в бесплатный режим. Единственный на данный момент объект такого типа функционирует в Рязани: проезд легковой машины стоит 25–35 руб. (в зависимости от формы оплаты).

Часть концессионеров, с которыми Московская область прекратила соглашения, уже судится с чиновниками. Так, в апреле 2024 года с иском обратилось ООО «Путепроводы Подмосковья» (учрежденное РФПИ и итальянской строительной компанией Impresa Pizzarotti); истцы оценили понесенные концессионером затраты в 169 млн руб. Представитель РФПИ комментариев “Ъ” не предоставил.

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ООО «Мостальянс» (входит в «РВМ Капитал») заявило два иска суммарно на 263 млн руб. (компания должна была построить два путепровода). Ответчиком выступает областной минтранс. «Сообщение (о намерениях расторгнуть соглашение досрочно.— “Ъ”) нас шокировало, так как проектные работы были завершены,— рассказал “Ъ” представитель инвестиционной группы "РВМ Капитал".— Как только мы узнали, что концедент намерен расторгнуть соглашение, мы предложили заключить соглашение сторон и компенсировать нам фактически понесенные затраты в соответствии с подписанными концессиями. Но получили ответ, что вопрос возмещения затрат концессионеру должен решаться через суд». В исковые требования, пояснили “Ъ” в компании, включены фактически понесенные затраты на инженерные изыскания, комиссии по банковским гарантиям, плата за открытие и поддержание лимита кредитной линии и т. д.

В областных минтрансе и мининвесте на запрос “Ъ” комментариев не дали.

В опубликованных документах сказано, что соглашения расторгались по соглашению сторон, но причины не указаны.

Один из знакомых с ситуацией источников “Ъ” указывает на «социально-политическую» подоплеку решения: платные путепроводы вызывают сильное недовольство граждан. В 2020 году власти пытались построить путепровод в Саввинской слободе (Одинцовский городской округ), но местные жители вышли на серию одиночных пикетов. Они указывали, что проект предполагал закрытие действующего бесплатного переезда. Разрешение на строительство в итоге власти отозвали, дальнейшая судьба проекта неизвестна. В автодорожных пабликах “Ъ” нашел сообщение о подготовке расторжения соглашения по Саввинской слободе, но официального подтверждения нет.

«Дефицит дорожной инфраструктуры в Московской области большой, бюджета на все проекты не хватает,— пояснил “Ъ” член общественного совета минтранса области Андрей Мухортиков.— Идея строительства платных путепроводов через железные дороги по концессии — одна из попыток привлечь частные деньги в отрасль с понятными перспективами возврата. Почему эта попытка оказалась неудачной, сказать сложно, скорее всего, не сложилась экономика». Для окупаемости в течение 20–30 лет нужно устанавливать высокую цену проезда, но тогда фактический трафик, скорее всего, будет низким, поясняет эксперт. Другой вариант — субсидировать большую часть проекта из бюджета через так называемый капитальный грант (когда до 80% средств предоставляет государство). «В этом случае проще финансировать стройку из бюджета целиком»,— размышляет господин Мухортиков. По данным портала госзакупок, Правдинский путепровод (Пушкинский городской округ) область проектирует сама, а вместо путепровода в Новосидорихе (Шатурский городской округ) планируется новая объездная дорога.

Власти регулярно заявляют о дефиците путепроводов, последний раз дискуссия возобновилась после аварии на железнодорожном переезде в Волгоградской области. 29 июля пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, пострадали 140 человек. Как сообщал “Ъ” 31 июля, глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев предложил обязать власти строить путепроводы, если переезд закрыт более 50% времени в течение суток. Глава Минтранса Роман Старовойт, выступая в Госдуме, анонсировал федеральную программу по строительству таких объектов. В 2020 году, напомним, правительство анонсировало программу по строительству 170 новых путепроводов в 36 регионах, на это требовалось 143 млрд руб., планы по неназванным причинам реализованы не были.

Иван Буранов