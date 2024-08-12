Дороги, которые мы открываем

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу открыл новый участок автодороги Солнцево—Бутово—Варшавское шоссе. До конца года эта трасса будет соединена с Московским скоростным диаметром. Новые дороги, участки и путепроводы завершат и откроют в ближайшие месяцы областной минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор». 2024 год, говорят эксперты, станет рекордным для столичного региона по количеству открытых новых связок и дорог. Причем некоторые из объектов — уже обросшие легендами трассы-долгострои.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Дорогу Солнцево—Бутово—Варшавское шоссе (СБВ) в Новой Москве, напомним, московские власти строят с 2015 года и вводят поэтапно. В пятницу мэр Сергей Собянин ввел в эксплуатацию участок СБВ в районе Коммунарки; до конца года департамент строительства пообещал довести трассу до Варшавского шоссе, где поток будет уходить на два направления. Первый — на север в Москву по Московскому скоростному диаметру, участки которого за МКАД мэрия обещает открыть в этом году. Второе направление с СБВ в перспективе пойдет на платную Южно-Лыткаринскую автодорогу (ЮЛА): ее первый 16-километровый участок в Ленинском округе, Лыткарино, Балашихе и Люберцах Московская область откроет тоже до конца года, остальные — в 2025-м.

После того как Москва построит связку СБВ—ЮЛА (скорее всего, уже не в этом году), все трассы в совокупности будут представлять собой дублер МКАД, проходящий полукругом вокруг Москвы от Солнцево до Железнодорожного.

Столичная мэрия традиционно не называет точных сроков открытия, но по традиции часть дорог открывает в День города (отмечается в начале сентября).

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На севере откроется еще один дублер МКАД между Дмитровским и Ярославским шоссе — платная Мытищинская хорда (старое название Виноградово—Болтино—Тарасовка), которая возводится в рамках концессии. Против строительства этой трассы, напомним, в 2019 году выступали местные жители и экологи, они дошли до Верховного суда, но решение о строительстве было признано законным. Мособласть уже думает над проектом связки между Ярославкой и М-12. Если и этот объект реализуют, то столицу можно будет объехать по скоростной дороге также с запада и севера.

На юго-восточном направлении автомобилистов до конца года ждут два крупных объекта в составе М-5 «Урал» от Росавтодора: обход Октябрьского и Островцов и участок Ульянино—Непецино. Обозначая сроки, Росавтодор также использует аккуратное «до конца года» без конкретики: по оценкам агентства, на 8 августа работы на этих двух объектах выполнены на 70% и 80% соответственно. Компания «Автобан» (подрядчик строительства участка Ульянино—Непецино) в пятницу в Telegram-канале со ссылкой на главного инженера одного из участков сообщила, что по плану объект должны были сдать 10 октября, но, скорее всего, движение запустят на месяц раньше. Пользователи автодорожного портала Roads.ru ранее также обратили внимание на небывалую активность строителей на участке. «Дорожники прилагают все силы, чтобы открыть участки раньше заявленного срока»,— сказали “Ъ” в Росавтодоре.

Открытие этих двух объектов превратит М-5 в новую бессветофорную магистраль на стокилометровом участке до Луховиц.

Столичный ЦОДД заранее с помощью переразметки увеличил пропускную способность развязки МКАД—Новорязанское шоссе в ожидании роста трафика с М-5 на 1,5–2 тыс. машин в час утром и вечером.

Из условно небольших объектов, открытие которых запланировано на ближайшие месяцы, можно также отметить обход Малых Вязем. Это один из объектов «Автодора» в рамках программы устранения узких мест на ЦКАД. Обеспокоенные строительством местные жители в 2020 году писали президенту, “Ъ” рассказывал об этом, но стройка также была признана законной и не остановилась. Кроме того, подмосковные власти намерены открыть несколько новых путепроводов через железную дорогу, исключающих пробки перед шлагбаумами в Быково, Аникеевке и Опалихе, а также третий этап северного обхода Лобни — развязку на Рогачевском шоссе. Москва планирует открыть путепроводы на Инженерной улице и улице Хачатуряна.

2024 год можно считать рекордсменом по числу крупных дорожных проектов, открываемых в Москве и Подмосковье, говорит член общественного совета минтранса Московской области Андрей Мухортиков: «Очень сильно повышается связность дорожной сети, как магистральная, так и местная. Многие объекты — "рекордсмены по долгожданности", их очень долго планировали и ожидали». Проекты новых участков на М-5, к примеру, проектировались Росавтодором в начале 2010-х, «Автодор» искал средства на обход Малых Вязем в 2019 году.

Крупные автодорожные объекты откроются до конца года и в других регионах.

Росавтодор обещает достроить обходы Нижнекамска и Набережных Челнов в Татарстане, обход пяти сел в Башкирии, «Автодор» — новую дорогу Дюртюли—Ачит. Все это в совокупности с учетом расширенных участков обеспечит бесшовный проезд без светофоров от Казани до Екатеринбурга по трассе М-12. Росавтодор также достроит и откроет новую магистраль от Краснодара до Крымского моста и новый участок обхода Волгограда.

Иван Буранов