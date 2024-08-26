Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Как пройти в следующий бар

Евгения Милова о светских событиях недели

На этой неделе светская жизнь начнет продвигаться в сторону Москвы: потянутся через красные таможенные коридоры европейские и турецкие дачники. Но не только они — многие резиденты светских хроник будут возвращаться в столицу внутренними рейсами. Так, на прошлой неделе в Екатеринбурге впервые состоялась Международная неделя моды UF Lab, которая сразу показала себя событием хорошего светского уровня. А в Нижнем Новгороде прошло вручение Всероссийской барной премии Where2Drink, которая в этот раз приросла затактовым мероприятием «Бар-хоппинг». И эта идея, в которой наблюдается огромный светский потенциал едва ли не федерального масштаба. Представьте, лучшие бармены со всей страны приезжают в гости в бары Нижнего Новгорода, чтобы приготовить около 10 тыс. коктейлей, а довольные жители и гости города ходят туда-сюда, выпивают и, как показал этот первый опыт, заканчивают вечер хоровым исполнением песни «Знаешь ли ты», и все это на фоне выдающихся закатов.

Евгения Милова

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Не то чтобы у Екатеринбурга никогда не было какой-то своей недели моды. Конечно, была, и существует сейчас, прошла в этом году в двадцатый раз. Это предприятие всегда имело очевидную склонность к дефиле с участием нарядных детей, что совершенно замечательно и неизменно дарит массу радости милым крошкам и их родителям. Но, скажем так, самые известные бренды, созданные в Екатеринбурге,— 12storeez и Ushatava,— не участвовали в этом празднике моды даже в самом начале своего творческого пути.

И вот губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев инициировал появление нового проекта U`Fashion, в рамках которого проходили бы не только показы, но и дискуссионная программа, а также Всероссийский конкурс молодых дизайнеров. Идею взялся реализовывать Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, а куратором проекта стала Екатерина Мухина — не только ветеран отечественного глянца и стилист-международник, но и человек с хорошим вкусом и репутацией. «Пора делиться опытом. Когда-то мы все тоже были маленькими и ничего не знали, и были люди, которые давали себе труд садиться и объяснять правила»,— объясняет свое участие госпожа Мухина. А ее участие объясняет доверие к проекту таких состоявшихся брендов, как Ruban, Vika Gazinskaya, House of Leo, Gapanovich, GOOROO и другие. Впрочем, те самые флагманы фешен-бизнеса родом из Екатеринбурга решили и тут не рисковать и участвовать не стали.

Но в остальном идея непосредственных встреч, дискуссий и передачи опыта от старших товарищей к начинающим, от представителей модных универмагов к представителям молодых брендов была вполне реализована. За известными брендами в гости в Екатеринбург потянулись известные модные блогеры и просто известные в мире моды люди: бывшие главредами Vogue Мария Федорова и Виктория Давыдова, Влад Лисовец, Сабина Ахмедова, Евгений Заболотный, Дарина Алексеева, Дмитрий Логинов, Наталья Бардо, Марьям Тилляева, Ирина Чайковская, Елена Крыгина, Елена Окутина, Наталья Максимова, Николай Овечкин и другие.

Параллельно Екатеринбург демонстрировал себя гостям как чрезвычайно гастрономически развитый регион, а показы проходили в разных локациях, самой предсказуемой из которых был «Ельцин-центр». Но началось все вообще в Верхней Пышме, в музейном комплексе, где находится крупнейший в России частный музей автотехники, а в дальнейшем были задействованы другие нестандартные площадки. В общем, событие получилось насыщенным и настолько рабочим, что до караоке гости фешен-смотра добирались не каждый вечер и не очень надолго.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...