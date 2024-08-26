Как пройти в следующий бар

На этой неделе светская жизнь начнет продвигаться в сторону Москвы: потянутся через красные таможенные коридоры европейские и турецкие дачники. Но не только они — многие резиденты светских хроник будут возвращаться в столицу внутренними рейсами. Так, на прошлой неделе в Екатеринбурге впервые состоялась Международная неделя моды UF Lab, которая сразу показала себя событием хорошего светского уровня. А в Нижнем Новгороде прошло вручение Всероссийской барной премии Where2Drink, которая в этот раз приросла затактовым мероприятием «Бар-хоппинг». И эта идея, в которой наблюдается огромный светский потенциал едва ли не федерального масштаба. Представьте, лучшие бармены со всей страны приезжают в гости в бары Нижнего Новгорода, чтобы приготовить около 10 тыс. коктейлей, а довольные жители и гости города ходят туда-сюда, выпивают и, как показал этот первый опыт, заканчивают вечер хоровым исполнением песни «Знаешь ли ты», и все это на фоне выдающихся закатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Не то чтобы у Екатеринбурга никогда не было какой-то своей недели моды. Конечно, была, и существует сейчас, прошла в этом году в двадцатый раз. Это предприятие всегда имело очевидную склонность к дефиле с участием нарядных детей, что совершенно замечательно и неизменно дарит массу радости милым крошкам и их родителям. Но, скажем так, самые известные бренды, созданные в Екатеринбурге,— 12storeez и Ushatava,— не участвовали в этом празднике моды даже в самом начале своего творческого пути.

И вот губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев инициировал появление нового проекта U`Fashion, в рамках которого проходили бы не только показы, но и дискуссионная программа, а также Всероссийский конкурс молодых дизайнеров. Идею взялся реализовывать Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, а куратором проекта стала Екатерина Мухина — не только ветеран отечественного глянца и стилист-международник, но и человек с хорошим вкусом и репутацией. «Пора делиться опытом. Когда-то мы все тоже были маленькими и ничего не знали, и были люди, которые давали себе труд садиться и объяснять правила»,— объясняет свое участие госпожа Мухина. А ее участие объясняет доверие к проекту таких состоявшихся брендов, как Ruban, Vika Gazinskaya, House of Leo, Gapanovich, GOOROO и другие. Впрочем, те самые флагманы фешен-бизнеса родом из Екатеринбурга решили и тут не рисковать и участвовать не стали.

Но в остальном идея непосредственных встреч, дискуссий и передачи опыта от старших товарищей к начинающим, от представителей модных универмагов к представителям молодых брендов была вполне реализована. За известными брендами в гости в Екатеринбург потянулись известные модные блогеры и просто известные в мире моды люди: бывшие главредами Vogue Мария Федорова и Виктория Давыдова, Влад Лисовец, Сабина Ахмедова, Евгений Заболотный, Дарина Алексеева, Дмитрий Логинов, Наталья Бардо, Марьям Тилляева, Ирина Чайковская, Елена Крыгина, Елена Окутина, Наталья Максимова, Николай Овечкин и другие.

Параллельно Екатеринбург демонстрировал себя гостям как чрезвычайно гастрономически развитый регион, а показы проходили в разных локациях, самой предсказуемой из которых был «Ельцин-центр». Но началось все вообще в Верхней Пышме, в музейном комплексе, где находится крупнейший в России частный музей автотехники, а в дальнейшем были задействованы другие нестандартные площадки. В общем, событие получилось насыщенным и настолько рабочим, что до караоке гости фешен-смотра добирались не каждый вечер и не очень надолго.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”