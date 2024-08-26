Чемпиона объехали в собственном доме

Ландо Норрис одержал уверенную победу на Гран-при Нидерландов. Первый номер McLaren привез лидеру чемпионата мира Максу Ферстаппену из Red Bull почти 23 секунды отрыва, несмотря на то что снова откровенно проспал старт. Третьим был пилот Ferrari Шарль Леклер. После голландского этапа отставание Норриса от Ферстаппена сократилось до 70 очков. Это все еще много, но, учитывая, что до завершения первенства еще девять гонок, у британца сохраняются шансы лишить Ферстаппена чемпионского титула.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победа на Гран-при Нидерландов стала лишь второй в карьере Ландо Норриса (на переднем плане)

Фото: REUTERS/Lisi Niesner, Lisi Niesner / Reuters Победа на Гран-при Нидерландов стала лишь второй в карьере Ландо Норриса (на переднем плане)

Фото: REUTERS/Lisi Niesner, Lisi Niesner / Reuters

В конце июля «Формула-1» ушла на традиционный летний четырехнедельный перерыв. Поэтому возобновления чемпионата болельщики ждали с нетерпением. Все-таки месяца вполне достаточно, чтобы команды подготовили что-то новое. Особенно большой отдачи от паузы наверняка ждали болельщики Red Bull. Ведь команда, еще совсем недавно не знавшая себе равных, не побеждала на протяжении уже четырех гонок (интересно, что проблемы в Red Bull начались менее чем через два месяца после того, как главный автор их машин Эдриан Ньюи заявил о том, что по завершении сезона команду покинет, а в оставшихся гонках уже не будет работать так активно, как раньше). Но и фанам Red Bull в целом, и болельщикам Макса Ферстаппена в частности, уже в начале гоночного уикенда стало понятно, что дела идут не так уж хорошо. В квалификации голландец был медленнее Ландо Норриса на 0,3 секунды с лишним — пропасть для одного круга. Потом уже босс McLaren Андреа Стелла говорил, что не надо делать поспешных выводов о силе команды, утверждал, что дело не столько в обновлениях машины, сколько в том, что сама трасса в Зандворте с ее затяжными среднескоростными поворотами очень подходит именно McLaren, что всякое еще может случиться. Но все же складывалось ощущение, что господин Стелла просто перестраховывается, и McLaren силен как никогда.

Это ощущение не пропало и после того, как Норрис снова проспал старт — для британца это был четвертый поул в карьере, и в трех предыдущих случаях он лишался лидерства уже к первому повороту. Но тут почти сразу стало понятно, что осечку Норрис исправит. Потом он сам рассказал, что ожидал, что Ферстаппен начнет наращивать отрыв. «Но ничего не происходило. Круге на седьмом я понял, что у нас все будет в порядке»,— сказал гонщик. И действительно, на 17-м круге, когда у Ферстаппена уже износилась резина (а сила McLaren действующего образца в том числе в том, что машина бережнее, чем другие, расходует ресурс покрышек), Норрис объехал голландца и умчался вперед. А Ферстаппен, надо признать, даже не пытался поддерживать темп лидера. По его словам, он быстро понял, что машина недостаточно быстра и нужно просто минимизировать ущерб. Это получилось, хотя все равно непривычно было видеть, что кто-то опережает трехкратного чемпиона мира и гегемона двух предыдущих сезонов, на 23 секунды — столько разделило британца, для которого это лишь вторая победа в карьере, и голландца на финише. Ну и важно, что случилось это на домашней для Ферстаппена трассе, на которой он с 2021 года, когда Зандворт вернулся в календарь, неизменно побеждал.

Нельзя, правда, не отметить и то, что минимизировать ущерб Ферстаппену помог Шарль Леклер. Лидер Ferrari, стартовавший с шестого места, за счет отличных тактических решений команды оказался третьим, опередив, в том числе второго номера McLaren Оскара Пиастри. И вот он соперника на более быстрой машине, в отличие от Ферстаппена, не пропустил. В противном случае Пиастри, вероятно, сожрал бы и голландца и обеспечил своей команде победный дубль.

Победа Ландо Норриса дала надежду на то, что интрига в борьбе за титул все-таки появится. Да, британец все еще отстает от Ферстаппена на 70 очков. Но, учитывая, что до конца чемпионата еще девять гонок, это не так уж и много. Впрочем, чтобы этот дефицит ликвидировать, Норрису нужно провести оставшуюся часть первенства практически идеально, побеждая не от случая к случаю, а сериями. И даже этого, если сам Ферстаппен не будет откровенно проваливаться, может не хватить. Тут уместно вспомнить чемпионат мира 2009 года, когда Дженсон Баттон в первых семи гонках победил шесть раз. В оставшихся десяти этапах он не выиграл ни разу, да и на подиуме побывал лишь дважды. Но чемпионом все равно стал. Ферстаппен сейчас находится в очень похожем положении.

Александр Петров