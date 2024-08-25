«Локомотив» дал полный вперед

В шестом туре чемпионата России произошла смена лидера. «Локомотив», одержав победу над «Ростовом» — 3:2, набрал 15 очков и на один пункт опередил «Зенит». А вот московское «Динамо» упустило свой шанс, проиграв 0:1 «Краснодару», который сейчас замыкает тройку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый лидер «Локомотива» Алексей Батраков (№83) провел еще один яркий матч и помог команде подняться на первое место в чемпионате

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Новый лидер «Локомотива» Алексей Батраков (№83) провел еще один яркий матч и помог команде подняться на первое место в чемпионате

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Еще недавно казалось, что очень мощно начавший сезон «Зенит» вообще никому не уступит первого места в чемпионате, а тут сразу двум клубам представилась возможность обойти его в турнирной таблице после того, как лидер сыграл по нулям со «Спартаком» и второй раз подряд недосчитался двух очков.

Правда, московским «Динамо» и «Локомотиву» этим моментом еще надо было воспользоваться, ведь им в шестом туре противостояли такие же, как они, претенденты на медали.

«Краснодар» в прошлом сезоне лишил динамовцев ни много ни мало чемпионства, победив их в заключительном туре. Вот и сейчас кубанцы сразу же осадили ворота Андрея Лунева, который выручил хозяев после удара Джона Кордобы. Москвичи на своем поле, естественно, тоже не отсиживались в обороне, поэтому игра раскрылась еще при счете 0:0, и были все предпосылки к тому, что долго он не продержится. Гол Кордобы, правда, судьи не засчитали из-за офсайда, но в середине первого тайма у гостей взял инициативу на себя Виктор Са и получил награду за смелость. Бразилец зашел в штрафную площадь со своего левого фланга, заставил пятиться опекавшего его Эли Дасу и резко пробил низом, удачно попав в другого защитника бело-голубых Фабиана Бальбуэну, рикошетом от которого мяч залетел в сетку.

Са еще потом создал голевую ситуацию для Эдуарда Сперцяна, но краснодарский плеймейкер промедлил и позволил догнать себя Хорхе Карраскалю. Динамовский колумбиец был активен и у чужих ворот, как и нападающий Константин Тюкавин. В первом тайме как минимум дважды гостей спас после встречи с ними голкипер Станислав Агкацев, так что кубанцы сохранили минимальное преимущество до перерыва. Любопытно, что, несмотря на это, их главный тренер Мурад Мусаев произвел в раздевалке тройную замену, что обычно бывает, когда у команды все очень плохо.

Во второй половине его подопечным действительно пришлось тяжело. Тюкавин пасом пяткой вывел Бителлу один на один с Агкацевым, и как бразилец не реализовал такой момент, непонятно. Хотя, конечно, и преемник отбывшего во французский ПСЖ Матвея Сафонова здорово среагировал, а вскоре он совершил еще один впечатляющий сейв, когда Тюкавин бил головой впритирку со штангой. «Динамо» очень много атаковало, только никак не могло забить. «Краснодар» же в основном отбивался, а Кордоба в редкой контратаке лишь нанес травму Луневу, которого бело-голубые даже были вынуждены заменить на Игоря Лещука. Причем, выведя из строя основного вратаря соперника, Кордоба потом два раза чисто выходил на ворота и проигрывал дуэль Лещуку. На ударную концовку хозяевам уже просто не хватило сил. Наверное, сказалось и отсутствие травмировавшегося в предыдущем туре Муми Нгамалё.

В итоге «Динамо» потерпело поражение 0:1 и не использовало шанс подняться на первое место. При этом у него теперь по 12 очков с «Краснодаром», который стартовал с трех ничьих подряд и довольно быстро нагнал лидеров чемпионата. А окончательно расстановка в верхней части таблицы сформировалась уже после матча «Локомотива» с «Ростовом».

Железнодорожники тоже выступали дома, но в отличие от тех же динамовцев — в оптимальном составе, который сейчас трудно представить без 19-летнего Алексея Батракова.

Перед сезоном многие предполагали, что команде Михаила Галактионова будет некем компенсировать потерю такого эффективного футболиста, как Максим Глушенков. Однако именно юный Батраков постепенно становится для «Локомотива» новым Глушенковым. Набрав шесть баллов по системе «гол плюс пас» в пяти турах, уже на десятой минуте встречи с ростовчанами он отметился очередным результативным действием. Полузащитник подловил на ошибке Андрея Ланговича, перехватил мяч, приблизился к штрафной и ударил, записав в свой актив третий гол.

Впрочем, хозяева вели недолго. Через какие-то три минуты Роналдо, который играет все более заметную роль в клубе с берегов Дона, убежал от защитников и тоже без лишних телодвижений зарядил по воротам, а ассистировал ему проштрафившийся ранее Лангович. Но и Батраков продолжал вести «Локомотив» к победе. Его подача на Илью Самошникова оказалась голевой. Тот, похоже, изначально хотел сделать скидку на партнера, а вместо этого удобно подработал себе мяч и с левой послал его в дальний угол.

Более того, на первых же секундах второго тайма москвичи поставили «Ростову» своеобразный детский мат, когда начали с центра поля и за три передачи проникли в штрафную, где Дмитрий Воробьев отдал четвертый пас Наиру Тикнизяну на пустые ворота. Дальше им уже можно было спокойно играть по счету. Гости до последнего пытались вернуться в игру, но это произошло слишком поздно — на исходе компенсированного времени, когда Роналдо оформил дубль. «Локомотив» победил 3:2 и с 15 очками возглавил таблицу премьер-лиги. А Батраков с восемью баллами делит лидерство с зенитовцем Глушенковым в списке самых результативных игроков текущего чемпионата.

Александр Ильин