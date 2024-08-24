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Коммерсантъ FM
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Петербургский суд прекратил дело задержанного Интерполом блогера Карту

Московский районный суд Санкт-Петербурга не стал продлевать срок содержания под стражей блогера Джошуа Карту. Производство по его делу прекращено. 19 августа господин Карту был задержан в аэропорту Пулково сотрудниками Интерпола.

Джошуа Карта

Джошуа Карта

Фото: @jcartu

Джошуа Карта

Фото: @jcartu

Как сообщила объединенная пресс-служба петербургских судов, о прекращении дела ходатайствовал прокурор. На заседании суда он указал на отсутствие оснований для задержания Джошуа Карту. Защитники согласились с позицией прокурора, поскольку инициатор розыска — США — не представил российским властям поручение на его экстрадицию.

Джошуа Карту — уроженец Канады и гражданин Израиля. В последнее время он проживал в Москве. Власти США объявили его в международный розыск по обвинению в обмане инвесторов более чем на $200 млн. По версии американского следствия, господин Карту вместе со своими младшими братьями предоставлял клиентам ложную информацию и обещал гарантированную прибыль от сделок с бинарными опционами.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Интерпол спутал Карту».

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