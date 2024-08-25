Цветы против рекламы

Как быть, если другой предприниматель использует ваш товарный знак для продвижения своей продукции, и в каком случае за это можно взыскать компенсацию. «Ъ» изучил новые разъяснения Верховного суда РФ (ВС) по вопросам защиты бренда и определения круга товаров и услуг, которые находятся под правовой охраной. Важное для практики решение ВС принято в ходе разбирательства между участниками рынка продажи цветов по поводу товарного знака, зарегистрированного в отношении рекламных услуг. По словам юристов, бизнес часто выбирает такой вид услуг, как раз надеясь на получение защиты от конкурентов, но, видимо, эта стратегия больше не является выигрышной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В судебной практике распространены споры, когда правообладатели обращаются за взысканием компенсации с лица, которое использует сходные с их товарными знаками обозначения, рассказывает глава практики интеллектуальной собственности Savina Legal Артем Евсеев. Например, логотип может размещаться на похожих товарах либо для продвижения схожих услуг. Управляющий партнер Magic Legal и патентный поверенный Наталья Синицына объясняет, что цель таких исков — защитить свой бизнес от смешения в глазах потребителей: «Если потребители принимают товары одного продавца за товары другого, эти предприниматели не могут бесконфликтно сосуществовать на рынке. В связи с этим возникает необходимость запрещать конкурентам использование такого же или сходного обозначения».

Для понимания правил игры и обоснованности претензий в сфере интеллектуальной собственности Верховный суд периодически дает разъяснения на уровне экономколлегии. В августе коллегия разбиралась в вопросе о том, нарушаются ли права владельца бренда, если фактически он ведет ту же деятельность, что и ответчик, но товарный знак зарегистрирован на другие классы Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

Нарушение и наказание

Спор возник между двумя предпринимателями, которые занимаются изготовлением и продажей цветочных букетов. В июне 2022 года ИП Роман Шамаев зарегистрировал в Роспатенте товарный знак «ХОFLOWERS» с приоритетом от 21 августа 2021 года. После этого он направил претензию ИП Ксении Жуковой, которая использовала похожую надпись «X.O. FLOWERS» на своем сайте (с августа 2021 года), а также в социальных сетях и на упаковках букетов. Предпринимательница использовать спорное обозначение не прекратила, и господин Шамаев подал к ней иск в арбитражный суд Воронежской области.

Истец требовал взыскать в его пользу 740 тыс. руб. компенсации, считая, что обозначение госпожи Жуковой дезориентирует потребителей, являясь сходным до степени смешения с принадлежащим ему товарным знаком. Причем поисковые системы по запросу спорной фразы выдавали адреса сайтов обоих ИП с практически идентичными названиями, отличия состояли лишь в наличии дефиса и разных доменных зонах.

Первая инстанция установила, что товарный знак господина Шамаева зарегистрирован в отношении 35-го класса МКТУ, который в том числе включает рекламу, услуги маркетинга и продвижения, демонстрацию товаров. Регистрации бренда в отношении цветов или составления букетов не было. Вместе с тем суд счел, что «истец и ответчик предлагают идентичные услуги по реализации товаров, при осуществлении которых ответчиком использовано обозначение, схожее до степени смешения с товарным знаком истца». Таким образом, Ксения Жукова допустила «грубое и умышленное нарушение исключительных прав» при предоставлении услуг по продаже букетов и их рекламе на различных интернет-ресурсах, пришел к выводу суд.

Апелляция добавила, что ответчик незаконно оказывал услуги, отнесенные к 35-му классу МКТУ, «демонстрируя букеты и цветочные композиции на веб-сайтах и в социальных сетях, рекламируя товары, поддерживая на протяжении длительного времени информацию и рекламные материалы о товарах (букетах и цветочных композициях) в электронных базах данных». Кассация решение поддержала.

Госпожа Жукова обжаловала эти судебные акты в ВС. По ее мнению, охрана товарного знака истца ограничивается 35-м классом МКТУ (реклама, услуги маркетинга и др.), в то время как ее деятельность касается 31-го (цветы, цветочные композиции) и 44-го классов (услуги цветочных салонов). Заявительница настаивала, что не оказывает услуги, в отношении которых зарегистрирован бренд истца, поэтому нарушений не допускала, а суды необоснованно «расширили объем правовой охраны». ВС счел эти доводы заслуживающими внимания и передал дело на рассмотрение экономколлегии, которая отменила все предыдущие решения.

ВС отметил, что знак истца действительно зарегистрирован не для товаров, а для индивидуализации услуг 35-го класса МКТУ. Регистрации для цветочной продукции у бренда не имелось. При этом нижестоящие инстанции оценили «идентичность товаров, реализуемых сторонами, и однородность их деятельности» вместо того, чтобы проверить однородность услуг ответчика и услуг, зарегистрированных за брендом истца, указала экономколлегия.

«Фактически осуществляемая истцом деятельность не имеет значения для установления однородности сравниваемых услуг. Смешение определяется применительно к услугам, для индивидуализации которых зарегистрирован знак обслуживания»,— посчитал ВС.

Коллегия напомнила, что согласно ст. 2 Соглашения о МКТУ для регистрации знаков от 1957 года, «принятая классификация не влияет на оценку однородности товаров и услуг». То есть объекты, содержащиеся в разных классах МКТУ, могут считаться однородными. Главное же назначение товарного знака — «отличительная функция, которая позволяет покупателю отождествлять оказываемые услуги с конкретным производителем», пояснил ВС.

«Институт компенсации как мера ответственности за нарушение исключительных прав призван защищать интеллектуальную собственность»,— указал ВС, однако ответственность наступает лишь «за доказанный факт» такого нарушения. Коллегия также уточнила, что нельзя требовать «общего запрета конкретному лицу на будущее» использовать какое-то обозначение (истец заявлял такое требование помимо компенсации). Суды не дали оценку доводам ответчицы о том, что ее товары и услуги не совпадают с услугами, охраняемыми товарным знаком, сделал вывод ВС. Из-за отсутствия «надлежащего анализа однородности» деятельности ответчика и зарегистрированных за брендом истца услуг дело направлено на новое рассмотрение в арбитражный суд Воронежской области.

Что и с чем сравнивать

Старший юрист юридической фирмы «Косенков и Суворов» Виктория Ольхова уточняет, что нарушение прав на товарный знак устанавливается при наличии двух условий. Во-первых, если используемое ответчиком обозначение тождественно или сходно с зарегистрированным до степени смешения. Во-вторых, нарушение должно произойти в отношении идентичных либо однородных товаров или услуг. Таким образом, должна быть «возможность введения потребителя в заблуждение в отношении источника их происхождения (продавца или производителя)», поясняет руководитель практики по интеллектуальной собственности юрфирмы Birch Legal Екатерина Тиллинг.

Для этого учитываются «род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства», уточняет госпожа Ольхова. Кроме того, анализируется ценовой сегмент и круг потребителей, отмечает господин Евсеев:

«Анализ может показать, что целевая аудитория правообладателя и нарушителя попросту не пересекаются, и тогда можно будет говорить о низкой степени однородности».

Впрочем, даже в одном классе МКТУ товары или услуги «могут быть совершенно не связаны друг с другом» и не относиться к однородным, говорит госпожа Ольхова. «Например, в 44-м классе есть услуги больниц, а есть услуги, связанные с цветочным искусством»,— рассказывает Екатерина Тиллинг.

Бывают и обратные ситуации, когда пересекаются товары или услуги из разных классов. Так, в классе 03 есть такой товар, как «шампуни», а в классе 05 — «шампуни лечебные», которые на практике признаются однородными товарами, поясняет госпожа Синицына. Руководитель практики по интеллектуальной собственности и информационным технологиям адвокатского бюро «Шварц и партнеры» Татьяна Рябкова рассказывает о признании однородными объектов из 29-го класса (продовольственные товары животного происхождения) и 30-го класса (растительные пищевые продукты). По словам партнера юридического бутика Comply Максима Али, известен случай, когда суды признали однородными товарами «пиво» и «орешки», исходя из такой логики: «Хотя эти товары из разных классов, они лежат в магазине буквально на одной полке и ассоциируются у потребителя с одним источником происхождения».

То есть иски о нарушении прав на товарный знак удовлетворяются, если «будет установлено, что товары имеют один круг потребителей, идентичные места реализации, схожее назначение и являются взаимозаменяемыми», уточняет госпожа Рябкова. Впрочем, оценка этих обстоятельств довольно субъективна.

Например, мнения Роспатента и судов могут не совпасть, что и произошло в «деле цветочников».

В решении ВС об этом не упоминается, но из материалов дела следует, что ИП Ксения Жукова ранее сама пыталась зарегистрировать спорное обозначение для 31-го и 44-го классов МКТУ, включая услуги по флористике. Однако Роспатент отказал ей как раз из-за сходства с уже имеющимся знаком ИП Романа Жукова для 35-го класса. «По сути, ВС не согласился с оценкой однородности товаров и услуг, которая была дана Роспатентом, что случается редко»,— замечает Татьяна Рябкова.

Как защищать свой бренд

В целом юристы поддерживают позицию ВС, хотя некоторые выводы вызывают дискуссию. Наталья Синицына считает «крайне спорным указание ВС на то, что фактически осуществляемая истцом деятельность не имеет значения для установления однородности сравниваемых услуг». ВС признал, что бренд охраняется именно в отношении указанных при регистрации в Роспатенте классов МКТУ и нарушения ответчика должны быть именно по объектам из этих классов.

По мнению госпожи Синицыной, ошибка апелляционного суда заключалась в том, что «он недостаточно аргументировал риски фактического смешения» товаров и услуг истца и ответчика.

Виктория Ольхова, напротив, согласна с тем, что фактическая деятельность истца неважна, а главное — это «однородность деятельности ответчика с товарами и услугами, на которые зарегистрирован товарный знак истца».

Наталья Синицына полагает, что в «деле цветочников» правообладатель неправильно выбрал классы МКТУ для защиты своего бизнеса: «Поскольку он реализует именно цветы, ему нужно было регистрировать класс товаров, а не услуг». Реклама же своей продукции к услугам рекламы по 35-му классу МКТУ не относится. «В последнем случае речь идет прежде всего о деятельности рекламных агентств, круг потребителей услуг которых — это производители продукции, тогда как продажа цветов ориентирована в первую очередь на граждан-потребителей»,— поясняет Артем Евсеев.

Причем «даже в международной классификации есть указание, что в целях классификации продажа товаров не считается услугой», указывает госпожа Синицына. ФАС тоже не признает рекламой размещение предложений о продаже товаров на своем официальном сайте, в соцсетях и на маркетплейсах, добавляет господин Евсеев. В связи с этим Виктория Ольхова считает актуальным вывод ВС о том, что, если товарный знак истца зарегистрирован для услуг 35-го класса МКТУ без конкретизации, то такой знак нельзя признать сходным до степени смешения с обозначением, которое для своих товаров использует ответчик: «Если бы товарный знак был зарегистрирован в отношении услуг розничной продажи цветов и цветочных композиций, то истец мог выиграть суд».

Впрочем, Наталья Синицына признает, что «на практике использование 35-го класса МКТУ часто вызывает сложности как у юристов, так и правообладателей». Максим Али тоже отмечает, что выбранный истцом класс, «наверное, самый популярный, его регистрируют как раз, чтобы защититься от появления схожих магазинов».

По мнению господина Али, позиция ВС «создаст новую головную боль для бизнеса, который, регистрируя знак по 35-му классу, думал, что у него все под защитой».

В целом выводы экономколлегии, говорит Екатерина Тиллинг, призывают участников рынка к «необходимости тщательной проработки перечня товаров или услуг» при регистрации знака, иначе они не всегда смогут защитить свой бренд. «В свою очередь, если к вам пришли с претензией, не стоит сразу же признавать требования, ведь даже высокая степень сходства обозначений не является единственным фактором, который учитывается при установлении нарушения»,— заключает господин Евсеев.

Анна Занина, Ян Назаренко