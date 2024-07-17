Кто сказал кря

Российская фармкомпания «Доминанта-Сервис» пытается запретить ввоз и продажу в РФ без ее разрешения украинской продукции под схожей маркой. Речь идет об известном с советских времен детском шампуне «КРЯ-КРЯ», права на который у «Доминанты». Компания пожаловалась в ФАС РФ, но служба нарушений не увидела, а суды и вовсе сочли знаки непохожими, хотя на Украине российской компании отказали в регистрации бренда именно по причине сходства с местной маркой. Теперь «Доминанта» обратилась в Верховный суд РФ. Юристы считают кейс интересным для практики и видят риски в позиции нижестоящих судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Верховный суд (ВС) зарегистрировал жалобу АО «Доминанта-Сервис» по делу о недобросовестной конкуренции.

АО «Доминанта-Сервис» — российская фармацевтическая компания (входит в международный фармхолдинг Danhson), работает также в странах СНГ, Болгарии, Вьетнаме. В России предприятию, в частности, принадлежат бренды «Звездочка» (вьетнамский бальзам), «Поморин» (зубная паста), «Суправит» (витаминные комплексы) и «КРЯ-КРЯ» (детский шампунь и другая косметическая продукция для детей).

Не похоже на защиту

Спор возник по поводу товарного знака «КРЯ-КРЯ», права на который «Доминанта» приобрела в 2016 году у болгарской компании «Ален-Мак». Обнаружив, что три организации (ООО «Вектор», ООО «Дигидон» и ООО «7 стилей») ввозят в Россию и реализуют здесь детский шампунь «Утята КРЯ-КРЯ» производства украинской компании «Пирана», «Доминанта» подала жалобу в ФАС РФ. По мнению правообладателя, украинский бренд схож с ее знаком до степени смешения, а ввоз таких товаров в РФ без ее согласия является актом недобросовестной конкуренции, вводящим в заблуждение потребителя относительно производителя продукции. При этом поставщики не оспаривали факт торговли в РФ спорной продукцией. В 2022 году ФАС прекратила дело, не признав нарушений. «Доминанта» обжаловала отказное решение ведомства в суде.

Арбитражный суд Ростовской области установил, что торговое обозначение «КРЯ-КРЯ» введено в оборот с 1950-х годов, тогда правообладателями были болгарские компании, но позднее владельцы бренда менялись. Суд согласился, что «Доминанта» и поставщики ведут деятельность на одном товарном рынке и являются конкурентами, но не увидел «значительного сходства» между российским и украинским товарами — отличается форма флакона, стиль надписи, количество утят, наличие у них одежды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Шампунь «КРЯ-КРЯ» от «Доминанта-Сервис» Фото: Доминанта Шампунь «Утята КРЯ-КРЯ» от украинской компании «Пирана» Фото: Пирана Следующая фотография 1 / 2 Шампунь «КРЯ-КРЯ» от «Доминанта-Сервис» Фото: Доминанта Шампунь «Утята КРЯ-КРЯ» от украинской компании «Пирана» Фото: Пирана

Кроме того, украинский шампунь продавался поставщиками «исключительно на маркетплейсах» (Ozon, Wildberries) — такой способ реализации, по мнению суда, не создает смешение между товарами, поскольку там приводятся фотографии упаковки, то есть потребитель может «подробно исследовать сведения о товаре» и у него «не должно возникнуть мнения о покупке товара другого производителя». Из этого суд сделал вывод, что нарушение прав «Доминанты» не доказано, и в июле 2023 года признал решение ФАС законным. Апелляция и окружная кассация с этим согласились.

Теперь «Доминанта» подала жалобу в ВС, она пока не рассмотрена. Компания считает, что выводы судов «нивелируют институт правовой охраны интеллектуальной собственности и легализуют недобросовестную конкуренцию, связанную с незаконным использованием товарных знаков, не оставляя правообладателям способов защиты своих прав», сказал “Ъ” старший юрист компании «Доминанта-Сервис» Ростислав Лынов.

Кроме того, согласно жалобе, получается, что правовую охрану в РФ получают товарные знаки, зарегистрированные в другой стране и не имеющие регистрации в России.

Не согласна «Доминанта» и с выводом о непохожести товарных знаков. Дело в том, что с 2015 года украинское патентное ведомство неоднократно отказывало в предоставлении правовой охраны товарным знакам «КРЯ-КРЯ», права на которые принадлежат «Доминанте» и компании из той же группы лиц, на территории Украины из-за сходства до степени смешения этих знаков со знаком «Пираны», рассказывает господин Лынов. ФАС и суды РФ не увидели такого сходства, что «дало возможность продвигать и продавать украинские товары с похожим знаком в России», говорится в жалобе.

Связаться с ростовскими ООО «Вектор» и ООО «7 стилей» не удалось. Представитель московского ООО «Дигидон» не ответил на запрос “Ъ”.

Степени смешения и охрана без расширения

Юристы считают кейс интересным для практики и надеются на передачу его в экономколлегию ВС. Глава практики интеллектуальной собственности юрфирмы «Интеллектуальный капитал» Василий Зуев полагает, что «Доминанта» решила «убить всех зайцев руками ФАС» вместо возбуждения множества судебных процессов по каждому случаю ввоза. «ФАС, как правило, эффективно пресекает случаи, когда участник рынка незаконно использует сходное наименование или дизайн продукции конкурента»,— говорит партнер юрфирмы Denuo Денис Гаврилов.

Господин Гаврилов полагает, что ответчикам-импортерам шампуня следовало сначала проверить наличие в России охраны у сходного товарного знака для аналогичной продукции, которая уже долгое время продается в РФ, и оценить возможные риски. Он сомневается, что наличие регистрации сходного знака в другой стране (без международной регистрации с расширением на Россию) делает правомерным ввоз такой продукции в РФ.

Партнер О2 Consulting Дарья Носова отмечает сложность доказывания состава недобросовестной конкуренции: нужно подтвердить конкурентные отношения, направленность действий конкурента на получение преимуществ за счет репутации чужого знака, его недобропорядочность, причинение убытков.

Правообладатель все еще может подать иск непосредственно к импортерам и потребовать денежной компенсации, рассуждает советник юрфирмы ЮСТ Дмитрий Серегин, и «доказать просто нарушение прав на товарный знак проще, чем факт недобросовестной конкуренции». В практике такие споры не редкость. Так, в мае ООО «Рот Фронт» отсудило 200 тыс. руб. компенсации за нарушение прав на свой товарный знак «Птичье молоко» у ООО «Арт и Ко плюс», которое использовало схожее название «Птичье молочко», хотя и с отличающейся этикеткой.

Для оценки незаконности использования бренда «необходимо оценить степень сходства знаков исходя из общего впечатления и сравнения доминирующих элементов дизайна», указывает Денис Гаврилов. Например, если доминирующим элементом импортируемой продукции является название «КРЯ-КРЯ», оба товара — это детские шампуни, а основное различие — количество уточек на упаковке, то, по мнению господина Гаврилова, «есть основания задуматься о высокой степени сходства».

Однако, предупреждает Дмитрий Серегин, уже вынесенные по делу с ФАС судебные акты «могут повлиять на оценку доказательств судами в новых делах». Из-за выводов судов об отсутствии сходства товарных знаков до степени смешения истцу будет «весьма сложно добиться взыскания компенсации с поставщиков в альтернативном разбирательстве», уточняет господин Гаврилов.

Вывод же судов о том, что в случае продажи товара через маркетплейсы «у потребителя гораздо меньше шансов перепутать товары разных производителей», Дарья Носова считает ошибочным и даже опасным. По ее опыту, «доступ к информации о товаре строго соблюдается в обычном ритейле, а на маркетплейсах зачастую информация недостаточна и иногда недостоверна, хотя именно там сейчас разворачивается серьезная конкурентная борьба и имеются разнообразные нарушения интеллектуальных прав». «Если эта позиция судов закрепится в практике, защищаться правообладателям станет еще сложнее»,— подчеркивает госпожа Носова.

Анна Занина