В Ярославле возбуждено дело из-за обрушения фасада дома

В Ярославле в отношении управляющей компании возбуждено дело об административном правонарушении из-за обрушения фасада многоквартирного дома на улице Автозаводской. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

В июле этого года отделка фасада дома №37/2 частично обрушилась, а в районе примыкания крыши к зданию выпали кирпичи. По данному факту прокуратура Ленинского района провела проверку, которая привела к возбуждению дела в отношении АО «Управдом Ленинского района» по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

«Должностному лицу грозит штраф от 50 до 100 тыс. руб. или дисквалификация на срок до трех лет. Руководителю управляющей компании внесено представление об устранении выявленных нарушений»,— пояснили в прокуратуре.

Алла Чижова