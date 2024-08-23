Предприниматель Дмитрий Володин прокомментировал слухи об уголовном деле

Нижегородский предприниматель Дмитрий Володин подтвердил «Ъ-Приволжье», что его задерживали в рамках расследования уголовного дела о взятке, в получении которой подозревают сотрудников регионального управления Росреестра. Комментировать подробности уголовного дела он не стал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Когда ты — руководитель большой компании, у тебя много разных дел и задач, в какой-то момент, находясь в постоянно сжатом состоянии из-за выполнения планов и запуска объектов, ты начинаешь делегировать многие вещи с определенным уровнем ответственности людям, которые работают вместе с тобой. Ставя им план, ты не можешь подразумевать, что фразу "нужно принять это решение" или "нужно это дело довести до конца" люди могут воспринимать как указание выполнить задачу любыми способами и в любой форме. После этого может пройти время, и выяснится, что эти способы не были идеальными. Если ты понимаешь это, то самое главное — вовремя остановиться и вернуться назад, чтобы исправить ошибки, которые допустили твои подчиненные»,— сообщил «Ъ-Приволжье» Дмитрий Володин.

На прямой вопрос о том, является ли фигурантом уголовного дела его сотрудник, господин Володин ответил, что не может комментировать произошедшее. Все вышесказанное он назвал своим личным мнением.

«И второе, что хочу сказать, что все действия, которые были проведены, прошли корректно, спокойно и очень профессионально. Никаких внутренних подоплек, теорий заговора или теорий наказания я не вижу, не чувствую и не знаю. Я благодарен всем за переживания», — сообщил Дмитрий Володин.

Ранее СУ СК РФ по Нижегородской области сообщило, что расследует уголовное дело в отношении сотрудницы регионального управления Росреестра, которого подозревают в получении взятки. По данным СК, деньги они получили от местного жителя за незаконную постановку здания на кадастровый учет и регистрацию прав на этот объект. В отношении посредников и взяткодателя также возбуждены уголовные дела.

Накануне в СМИ появилась информация, что Дмитрий Володин задержан.

Людмила Аристова