В Ярославле начали судить бывшего директора фонда капремонта

В Ярославле Красноперекопский районный суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего директора регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Романа Гайнутдинова. Он обвиняется в шести преступлениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Гайнутдинов в зале суда

Фото: Андрей Иванов Роман Гайнутдинов в зале суда

Фото: Андрей Иванов

Прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Ярославской области Илья Варфоломеев сообщил журналистам, что Роман Гайнутдинов обвиняется в преступлениях по ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями) и по ст. 160 УК РФ (Присвоение).

«Подсудимый обвиняется в том, что присваивал денежные средства фонда, предназначенные для оплаты изготовления проектно-сметной документации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области. В результате совершенных Гайнутдиновым действий фонду причинен ущерб на сумму более 38 млн руб. Из шести указанных преступлений пять относятся к категории тяжких, одно относится к категории преступлений средней тяжести»,— сообщил господин Варфоломеев.

Он отметил, что максимальное возможное наказание по совокупности преступлений 15 лет лишения свободы. В стадии предварительного следствия бывший директор вину не признавал.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что, по мнению обвинения, в 2021-2023 годах Гайнутдинов совместно со своим первым заместителем Ольгой Исайчевой обеспечивали победу в аукционах, проводимых фондом, на выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации и капитальному ремонту МКД подконтрольным организациям или их контрагентам. После заключения договоров часть средств переводили руководителям фонда. Уголовное дело в отношении его первого заместителя расследуется.

Алла Чижова