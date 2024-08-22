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Коммерсантъ FM
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Lada Vesta расширили комплектацию

Какие функции получила модель после обновления

Автомобилю Lada Vesta вернут подушки безопасности и систему стабилизации. АвтоВАЗ сообщил, что запустил производство обновленной модели, туда вернулись датчик дождя и света, камера заднего вида с динамическими линиями траектории движения и даже боковые подушки безопасности. Кроме того, появились передние датчики парковки и система контроля слепых зон с индикацией в зеркалах заднего вида. Эти опции на автомобилях Lada заявлены впервые.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

С конца 2023 года АвтоВАЗ временно производил машины Lada Vesta только в самой минимальной комплектации из-за проблем с поставками. Сейчас за все дополнительные опции отвечают китайские производители, рассказал “Ъ FM” главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

«Машина остается той же самой, просто добавляются те функции, которые либо ушли, когда машину выпускали в упрощенном виде, либо не успели прийти, хотя были заявлены, когда Vesta NG показывали в 2022 году. Есть какие-то дополнительные функции, которые, вполне возможно, приведут к подорожанию автомобиля. Например, трехступенчатый обогрев передних сидений. Максимальная комплектация приведет к подорожанию на 30-80 тыс. руб.

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Система стабилизации выпускается компанией "Итэлма", это фактически главный производитель автомобильной электроники. Уже больше года ABS выпускаются на заводе "Пегас" в Костроме, который входит в структуру компании "Итэлма". Для обывателя по внешнему виду это примерно те же блоки, они так же выглядят, но функционал у них гораздо шире. Туда же входит система удержания автомобиля при трогании в гору.

Весь поверхностный монтаж и все производство ведется у нас. Партнеры — это китайские производители, и пока комплектующие привозятся из Китая. У компании "Итэлма" есть программа локализации компонентов, и она расписана на ближайшие три-четыре года. Есть вещи, которые пока мы полностью закупаем за рубежом. Подушки безопасности у нас не делает никто.

Конкуренцию Lada могут составит китайские производители. Это не только седаны, такие как Changan Alsvin, относительно недорогие, но и кроссоверы. Сейчас, при тех скидках, которые дают китайские автопроизводители, за цену хорошо упакованной Vesta можно купить не самый дорогой переднеприводный кроссовер».

По словам собеседников “Ъ FM”, сомнения могут возникнуть не только из-за китайских комплектующих, но и из-за российского аналога системы устойчивости. Ранее для Lada ее поставляла немецкая компания Bosch. Автоэксперт Антон Ширяев ожидает, что первое время с разработкой могут быть сложности: «Глобально появление российских ABS и ESP — это большой прорыв для индустрии. Раньше у нас ничего подобного не делали.

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Понятно, что где-то в каких-то моментах она работает чуть хуже. Все это можно отполировать только в массовой эксплуатации. Я не удивлюсь, если проблемы могут возникнуть не со сложными электронными системами, а, например, с новым задним подлокотником. Главные проигравшие в этой ситуации — это те покупатели, которые купили Vesta в последний год ее производства, 2024-й или 2023-й.

Появление каждой опции будет делать машину сильно дороже, потому что главная проблема российских комплектующих — это маленький тираж, следовательно, высокая себестоимость. К большому сожалению, у наших покупателей все равно нет выбора. Потому что, учитывая сумасшедшую динамику на рынке, машины дорожают постоянно, буквально каждый квартал».

Прежде Lada Vesta в кузове седан в минимальной комплектации без подушек безопасности стоила около 1,5 млн руб. Официальная цена новой версии пока не называется.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анжела Гаплевская

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