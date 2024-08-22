Фестиваль «Современная музыка» в Нижнем Новгороде станет ежегодным

Открывающийся завтра в Нижнем Новгороде новый фестиваль «Современная музыка», посвященный музыке XX-XXI веков, будет ежегодным. Таким образом регион возрождает аналогичный фестиваль, проводившийся в городе в 1962-1989 годах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Фестиваль 1962 года прогремел на всю страну, сделав город Горький настоящим культурным анклавом. В наши дни Нижегородская область по праву носит статус культурной столицы года, а благодаря возрождению фестиваля город вполне может стать мировой столицей современной академической музыки», — отметил художественный руководитель фестиваля Алексей Трифонов.

В 1960-е в организации фестиваля активно участвовал Дмитрий Шостакович — не только как композитор, но и как пианист и дирижер: именно во время горьковского фестиваля он впервые встал за пульт. Композитор говорил, что на время проведения музыкального форума Москва становилась «музыкальным пригородом Горького».

По словам Алексея Трифонова, Шостакович будет «постоянной фигурой» фестиваля. В этом году отдельные программы также посвящены творчеству двух юбиляров: режиссера Всеволода Мейерхольда и композитора Альфреда Шнитке. В частности, запланирован концерт-реконструкция исторической премьеры Первой симфонии Шнитке, которая состоялась в Горьком в 1974 году.

В будущем году, как рассказал Алексей Трифонов, фестиваль будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В целом организаторы хотят, с одной стороны, привлечь внимание новой аудитории к шедеврам музыкальной культуры XX столетия и малоизвестным и даже забытым произведениям того времени, а с другой — к музыкальным исканиям современных российских композиторов.

Фестиваль пройдет с 23 августа по 1 сентября на площадках оперного театра, Пакгаузов и Арсенала.

Людмила Аристова