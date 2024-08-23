Переездам добавят камер

Минтранс намерен нарастить парк автоматических камер, фиксирующих нарушения на железнодорожных переездах. Такой вывод “Ъ” сделал из опубликованного уведомления о поправках к постановлению правительства, которое регулирует основания для установки комплексов. Усиление контроля происходит на фоне почти десятипроцентного роста аварийности на переездах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минтранс намерен усилить видеонаблюдение в местах, где есть риск столкновения автотранспорта с поездом

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Минтранс намерен усилить видеонаблюдение в местах, где есть риск столкновения автотранспорта с поездом

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Минтранс разместил на regulation.gov.ru уведомление о поправках к постановлению правительства РФ №1504, регламентирующее правила установки автоматических камер на железнодорожных переездах. Проект документа еще не появился, но из опубликованной справки следует, что Минтранс намерен расширить возможности по установке комплексов. По действующим правилам камера необходима, если на переезде в течение трех лет произошло два (или более) ДТП, в которых погибли люди или ранено пять (или более) человек. Минтранс планирует скорректировать норму: достаточно одной аварии в течение трех лет (без указания числа погибших или раненых).

ДТП на переездах происходят практически еженедельно. Резонансной стала авария в Волгоградской области 29 июля, когда в результате столкновения с грузовиком сошли с рельсов девять пассажирских вагонов, пострадало более 140 человек.

Ст. 12.10 КоАП устанавливает санкцию за выезд на переезд в нарушение правил — от штрафа в 5 тыс. руб. до лишения прав на срок до года. За семь месяцев 2024 года, по данным ГИБДД, в России произошло 90 ДТП на переездах (плюс 9,8% к прошлому году), в которых погибло 44 человека. В России, по данным МВД, 14,6 тыс. железнодорожных переездов, из них 7,9 тыс.— регулируемые (со световой сигнализацией, шлагбаумами, подъемными плитами и т. д.).

Дискуссии об ужесточении контроля на железнодорожных переездах ведутся давно. В феврале, рассказывал “Ъ”, ОАО РЖД направило в правительство России предложения ввести уголовную ответственность для водителей, по вине которых произошло столкновение с поездом (о дальнейшей судьбе проекта не сообщалось). В рамках ст. 12.10 КоАП компания предложила поднять штраф до 30 тыс. руб.

В ассоциации ОКО (объединяет производителей и операторов камер) предложение Минтранса называют логичным. «Сейчас в РЖД самостоятельно закупают, устанавливают и обслуживают комплексы, что не всегда способствует высокому качеству эксплуатации оборудования,— отмечают там.— Если оно будет передаваться на баланс регионов, эксплуатация камер будет более упорядоченной и эффективной». Именно такой порядок планируют установить в Минтрансе.

«Многие нарушения происходят из-за несовершенства железнодорожной инфраструктуры,— добавляет глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский.— Число переездов сокращается (за 2023 год, по данным МВД, в России закрыли более 100 объектов.— “Ъ”) — нет денег их содержать. Районы, а иногда и целые города разделены железнодорожными путями. Водители вынуждены нарушать, чтобы не совершать перепробеги, нередко пересекая пути там, где раньше переезд был».

По данным “Ъ”, РЖД сформировала предложения по ликвидации 278 переездов, исчерпавших пропускную способность, направив их в Минтранс и регионы.

С 1 сентября, напомним, вступает в силу федеральный закон, ужесточающий правила установки и эксплуатации камер, о котором “Ъ” рассказывал. В нем закрепляется закрытый перечень условий и мест установки приборов, регламентируется минимальное расстояние между камерами, правила обозначения их на дорогах и т. д. Глава ГИБДД Михаил Черников уже обещал «подчистить» и «минимизировать» число «неэффективных» дорожных камер в результате вступления в силу нового закона. На камеры, установленные на переездах, новый закон не распространяется.

Иван Буранов