BMW впервые обошла Tesla по продажам электромобилей в Европе

Компания BMW впервые обогнала на европейском рынке Tesla, продав в июле больше электромобилей (BEV — электромобили, полностью работающие от аккумулятора). По подсчетам аналитической компании JATO Dynamics, в прошлом месяце BMW продала 14 869 новых электромобилей в Европе, а Tesla — 14 561 электромобиль.

Как отмечают в JATO Dynamics, продажи электромобилей BMW в годовом выражении выросли на 35%, что и позволило германскому производителю выйти вперед. У Tesla в июле был спад продаж в Европе. Продажи Model Y упали на 16% по сравнению с июлем 2023 года, Model 3 — на 17%. Правда, Model Y все равно осталась самой продаваемой в Европе — с большим отрывом от других моделей — маркой BEV.

В топ-5 самых продающихся марок электромобилей на европейском рынке также вошли Volkswagen, который продал в июле 12,2 тыс. BEV, Volvo — 10,5 тыс. и Audi — 8,6 тыс. При этом общие продажи BEV в Европе по сравнению с июлем 2023 года упали на 6%. По мнению аналитиков JATO Dynamics, это связано с отсутствием мер государственного стимулирования и обеспокоенностью по поводу стоимости перепродажи электромобилей.

О том, как китайские электрокары стали лидерами автомобильного рынка,— в материале «Электромобили из КНР выехали в топ».

Алена Миклашевская