Парковку у ТРЦ «Океанис» в Нижнем Новгороде сделают платной с 23 августа
В Нижнем Новгороде парковка у торгово-развлекательного центра «Океанис» на проспекте Гагарина станет платной с 23 августа. На въездах уже установлены шлагбаумы, там дежурит охранник, сообщил портал о недвижимости GiperNN.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Систему еще тестируют, плата за парковку пока не взимается. С пятницы машину можно будет бесплатно оставить на стоянке ТРЦ только на два часа, за каждый следующий час придется платить по 50 руб.
Администрация «Океаниса» подчеркивает, что не несет ответственность за сохранность автомобилей и имущества в них.