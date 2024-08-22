В Нижегородской области с продажи сняли 7 тонн рыбы «из будущего»

Нижегородский предприниматель пытался ввести в оборот более 7 т рыбы, проставив на сопроводительных документах даты производства, которые еще не наступили. По данным Россельхознадзора, документы оформлялись 14 августа, а дата производства рыбной продукции была указана 18 и 19 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

С этими документами в продажу планировалось направить почти 2 т. слабосоленой сельди, 5 т. кильки пряного посола и 120 кг стейков из трески сельдь.

Все ветеринарно-сопроводительные документы на эту продукцию были аннулированы. Предпринимателю вынесли предостережение о нарушении требований ветеринарного законодательства.

Андрей Репин