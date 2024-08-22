Суд постановил снести аварийное здание на территории школы в Сочи

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа обязал комитет имущественных и земельных отношений Республики Коми снести аварийный недострой, расположенный на территории школы №78 в Лазаревском районе Сочи. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, трехэтажное здание общей площадью более 550 кв. м начали строить в 1989 году. Предполагалось, что это будет пристроенная к школе столовая на 150 мест. По документам недострой является государственным имуществом Республики Коми. Власти Коми в 2020 году внесли объект в список недостроенных сооружений и должны были демонтировать его в 2021 году.

Сейчас объект представляет собой угрозу для учеников школы, здание не огорожено и находится в аварийном состоянии. Именно этим обосновала иск о сносе заброшки администрация Сочи. Согласно заключению Муниципального института генплана Сочи износ здания составил 76%.

Суд первой инстанции своим решением от 17 января 2024 года обязал ответчика снести постройку в течение трех месяцев. Власти Коми подали жалобу в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд (15-й ААС), попросив увеличить срок исполнения судебного решения до 12 месяцев в связи с тем, что в бюджете региона не заложены средства на снос здания. 15-й ААС счел довод неубедительным и оставил решение Арбитражного суда Кубани без изменений, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа принял во внимание, что для выделения денег на снос объекта потребуется внести изменения в закон о бюджете Республики Коми и на это может потребоваться дополнительное время. Постановлением окружного суда срок отведенный ответчику на демонтаж аварийного объекта увеличен до шести месяцев.

Оксана Горячева

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