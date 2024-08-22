Экс-главу АО «Транснефть – Верхняя Волга» Юрия Левина осудили на 9 лет

Нижегородский райсуд приговорил бывшего гендиректора АО «Транснефть – Верхняя Волга» Юрия Левина к 9 годам колонии строгого режима за взятки от подрядчиков нефтетранспортной компании. Также его оштрафовали на 70 млн руб.

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Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Юрий Левин (в центре)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По фабуле дела, в 2013-2021 годах фигурант получил через бывших подчиненных Николая Турова, Кирилла Сулягина и Ирика Гарипова 60 млн руб. в виде откатов в размере 5-10% от цены контрактов за вычетом НДС. На следствии Юрий Левин не признавал вину и настаивал, что коллеги его оговорили ради статуса свидетелей по уголовному делу и мягких приговоров.

Однако незадолго до приговора он неожиданно признал вину и раскаялся, сообщив, что коррупционную схему в 2013 году придумал Кирилл Сулягин, впоследствии ей занимался Ирик Гарипов. Полученные деньги Юрий Левин никогда не считал и приобрел на них земельные участки в Нижегородской и Ярославской областях.

Кирилл Сулягин и Николай Туров получили статус свидетелей, Ирику Гарипову в феврале назначили пять лет лишения свободы условно как посреднику в передаче взяток.

Роман Рыскаль