«Наш главный инвестор — турист»

Ежегодное количество отдыхающих в Сочи к 2030 году может достигнуть свыше 10 млн человек. Чтобы инфраструктурно обеспечить рост турпотока, в городе планируют существенно нарастить номерной фонд и провести масштабную модернизацию коммунальной инфраструктуры. Для решения этих задач привлечены миллиардные средства из государственного бюджета и не менее значительные инвестиции коммерческих компаний. Об этом, а также о других планах развития санаторно-курортного комплекса Сочи рассказал глава города Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Фото: Пресс-служба администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи

— Андрей Георгиевич, когда Вы вступали в должность, сказали, что главным инвестором Сочи является турист. Как это выглядит в цифрах? Какой доход от него прямо и опосредованно поступает в бюджет города?

— Сочи — это курорт не только федерального уровня — мирового, благодаря своей славной олимпийской истории и последующим ключевым международным событиям. Он входит в топ-3 ключевых туристических направлений России, принимая 5% общероссийского турпотока. Все последние годы фиксируется его уверенный рост. За последние 10 лет в Сочи побывало свыше 65 млн человек. И мы продолжаем отслеживать положительную динамику. В прошлом году Сочи принял свыше 7,6 млн человек, в этом году ожидаем не менее 7,8 млн туристов. То есть ожидаемый рост за год — около 7%.

Соответственно, поток напрямую отражается на доходах не только города, но и всего края. В минувшем, 2023 году местный бюджет достиг рекордных показателей по доходам — 35 млрд руб. Более 10% от собственных доходов города приносит санаторно-курортная сфера муниципалитета. В консолидированный бюджет Краснодарского края отраслевые организации нашего города перечислили 7,4 млрд руб., что на 40% больше, чем годом ранее. В структуре отраслевых доходов краевого бюджета доля Сочи составила 60,5%.

— А если говорить не просто о бюджетном эффекте, а об удельном весе санаторно-курортной отрасли в экономике города?

— В общей структуре экономики города она, конечно, является базовой. Формально ее доля превышает 20%, но мультипликативный эффект, который она дает, с учетом смежных отраслей достигает 90%. Объем отгруженной продукции, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами крупных и средних организаций курортно-туристского комплекса Сочи по итогам I полугодия составил 36,8 млрд руб. По состоянию на сегодняшний день этот показатель по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос почти на 23%. Это серьезный показатель.

Набранный темп экономического роста позволяет нам расширять меры поддержки населения и в полном объеме финансировать социальные статьи бюджета. Но получается интересно: даже эти вложения в социалку имеют мультипликативный эффект и оказываются опосредованными инвестициями в развитие санаторно-курортного комплекса. Ведь, направляя деньги в социалку, мы строим не только школы, детские сады и спорткомплексы, но в том числе инженерную инфраструктуру, создаем городскую среду. А этим пользуются уже не только сочинцы, но и все отдыхающие, которые, как было отмечено, являются нашими главными инвесторами.

С начала года по 1 августа на территории Сочи собрано 322,6 млн руб. курортного сбора (за аналогичный период в 2023 году было 296,3 млн руб.). Средства будут направлены на развитие курортной инфраструктуры

— А курорт справляется с таким мощным турпотоком? Порой местные жители жалуются на большое количество туристов в городе. Они говорят, что такая масса отдыхающих, приезжающих сюда тратить деньги, провоцирует рост цен.

— Сейчас на увеличении турпотока в Сочи сказываются несколько объективных факторов, в том числе транспортный. Наш город остается главным авиахабом юга России. В пик летнего курортного сезона численность постоянного и временного населения, а также приезжающих на отдых туристов достигает миллиона человек. При этом и сегодня, и в будущем намеренно снижать турпоток мы, конечно, не планируем. Наоборот, прогнозируем рост. К 2030 году количество гостей Сочи может достигнуть свыше 10 млн человек в год в связи с тем, что будут расширяться курортные возможности.

Мы понимаем, что вместе с турпотоком растет и нагрузка на инфраструктуру города, особенно инженерную, транспортную, пляжную. И мы пойдем по пути ее комплексного развития, чтобы обеспечить комфорт и благополучие сочинцев и одновременно повысить привлекательность курорта для туристов.

Фото: Пресс-служба администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи

У Сочи сегодня самый крупный номерной фонд среди муниципалитетов региона — 150 тыс. гостиничных номеров. К 2030 году за счет реализации инвестиционных проектов к имеющимся будет построено еще 25 тыс., а в новый генплан города до 2044 года у нас заложены участки для создания 77 тыс. гостиничных номеров. Формирование новых туристических кластеров — одна из целей и ближайших перспектив. В такой парадигме сейчас развивается самый протяженный и отдаленный от исторического центра Сочи Лазаревский район. Например, в Якорной Щели сейчас строится гостиничный комплекс на 2,3 тыс. номеров, который планируется запустить в эксплуатацию в 2027 году. Только по нему объем инвестиций составляет 28,6 млрд руб. Также масштабное курортное развитие в ближайшее время будет начато в мкр-не Аше, на территории порядка 8 га будет создан современный гостиничный комплекс на 1,2 тыс. номеров с объемом инвестиций порядка 22 млрд руб.

— А как в целом обстоят дела с инвестициями в отрасль?

— Сегодня в инвестиционном портфеле Сочи — 54 проекта на 586 млрд рублей, из них 36 проектов реализуются в санаторно-курортном блоке (то есть ровно 2/3). При этом мы предъявляем жесткие требования к инвесторам. Возводить объекты можно только при условии понимания будущего эксплуатанта объекта — гостиничного оператора, обеспечения объекта современной инженерной, коммунальной инфраструктурой и создания комфортной транспортной доступности, а также благоустройства смежных территорий: для инвесторов это усиление капитализации новых отелей, для жителей и наших гостей — благоприятная городская среда. А кроме того, благодаря этим проектам в Сочи появится порядка 24 тыс. новых рабочих мест.

Турпоток в Сочи за 10 лет 2014 г. — 5,6 млн человек 2015 г. — 5,8 млн человек 2016 г. — 6,4 млн человек 2017 г. — 6,3 млн человек 2018 г. — 6,4 млн человек 2019 г. — 6,5 млн человек 2020 г. — 5,5 млн человек (снижение в связи со временным закрытием курорта на фоне пандемии коронавируса) 2021 г. — 6,9 млн человек 2022 г. — 7,2 млн человек 2023 г. — 7,6 млн человек 2024 г. — 7,8 млн человек (прогноз) 2030 г. — более 10 млн человек (прогноз)

— То количество объектов отрасли, которые планируется построить, отелей, санаториев и так далее, тот туристический поток, о котором Вы говорите,— насколько город способен обеспечить их инфраструктурой?

— Очень правильный вопрос. Сочи — это во многом визитная карточка не только Кубани, но и флагманский курорт России. Наши гости, которые приезжают из других регионов, прилетают из разных стран, видят привлекательную, витринную часть города. Наслаждаются красотой парков, набережных, пляжей, природных достопримечательностей, ухоженной территорией своих отелей. А за этим фасадом кроются сложные коммунальные системы, разветвленная сеть дорог, которые необходимо модернизировать и расширять в условиях сложного горного рельефа. И мы с вами понимаем, что прием миллионов туристов ежегодно должен быть надежно обеспечен инфраструктурно. Это очень большая и серьезная работа, которая не видна гостю, но крайне важна, тем более когда речь идет о курорте, расположенном у моря и граничащем с заповедником и нацпарком. Сегодня нам важно не просто построить новые гостиницы,— их необходимо подключить к коммунальным сетям, озеленить территории. Необходимо сохранить экологию, заботиться об уникальной экосистеме курорта, которую дала нам сама природа и которая является, пожалуй, одним из главных конкурентных преимуществ Сочи. Обеспечить сохранение этой экосистемы на долгие годы — важнейшая миссия всех специалистов, занимающихся вопросами развития Сочи.

Как выходец из ведомства, занимающегося вопросами ТЭК и жилищно-коммунального хозяйства, придаю этому участку работы огромное значение.

Сегодня Сочи реализует сразу несколько крупных инфраструктурных проектов, которые обеспечат существующие потребности и создадут резерв для дальнейшего развития всей сочинской агломерации. Улучшить качество морской воды позволит государственная программа модернизации канализационных очистных сооружений Краснодарского края. Общий объем инвестиций из различных источников по ней только на сочинские объекты оценивается более чем в 173 млрд руб. Мы уже определились, что все пять действующих очистных сооружений на территории города (ОСК «Бзугу», «Дагомыс», «Лазаревские», «Магадан», «Адлер — Кудепста»), будут реконструированы. Еще одно будет построено в Якорной Щели. В итоге эта модернизация должна увеличить мощности всех наших очистных канализационных систем в совокупности на 44%. Проектирование закончим к концу текущего года. В первом квартале 2025-го начнутся строительно-монтажные работы, сдача в эксплуатацию намечена на конец 2026 года.

Вопросы водоснабжения и канализования наших районов и малых населенных пунктов решит государственная комплексная программа развития Сочи, по которой 13 первоочередных мероприятий находятся в активной стадии исполнения. Здесь мы планируем построить 81 км сетей водоснабжения и водоотведения.

Нам предстоит решить и другие важные инфраструктурные задачи. В городе определены шесть первоочередных территорий для усовершенствования системы ливнеотведения, 29 км берега нам предстоит укрепить, определены 700 точек, где необходимо произвести противооползневые работы. Это очень дорогостоящие мероприятия, в данный момент мы прорабатываем действенные механизмы для выполнения этих задач с привлечением государственных средств.

Отдельное направление — транспортная логистика сочинской агломерации. Мы здесь большие надежды связываем с реализацией важнейшего для всего юга России мегапроекта по строительству автодороги Джубга — Сочи, который, несомненно, улучшит транспортную обстановку. В том числе он поможет и в решении другой задачи, которую мы перед собой ставим — сбалансировать рекреационную нагрузку, равномерно распределять турпоток на территории, растянувшейся вдоль моря на более чем сотню километров. Это проект, который уже обеспечивается финансированием, находится на контроле федеральных и региональных властей. На участке первого этапа — обхода Адлера — строители начали подготовку.

Через проекты развития сети электро- и газо- заправок, обновления автопарка общественного транспорта продолжим улучшать показатели по чистоте воздуха, минимизируя рост выбросов вредных веществ в атмосферу от увеличивающихся транспортных потоков. В частности, в результате реализации программы по переводу общественного транспорта на газомоторное топливо у нас городе вышли на линию 250 автобусов, работающих на метане. В этом году ожидаем партию электробусов.

— Что планируете по общественным пространствам для гостей города?

— Большое количество парков, скверов и других объектов было выполнено в последние несколько лет, в том числе в рамках флагманского проекта «Две реки — одно море». На мой взгляд, это очень интересный и перспективный проект по строительству пешеходного маршрута из центра города в сторону Мацесты длиной в 15 километров непрерывной связи. Некоторые его участки уже стали эталонными: пляж и набережная «Ривьера», «Маяк», набережные рек Сочи и Мацесты. Сейчас делаем Комсомольский сквер, продолжается строительство моста через реку Сочи. Мы обязательно будем продолжать благоустройство территорий, заложенных в генплане. А там для парков, скверов и новых зон озеленения отведено 1,5 тыс. га, 17 км — для набережных и 30 км — для пляжей. В целом генпланом запланировано увеличение площади зеленых насаждений в Сочи в 11,5 раза.

В частности, буквально недавно на градостроительном совете мы определили для будущего обновления участки на Цветном бульваре, улицах Конституции СССР, Интернациональной, Лесной, Нагуляна, Батумском шоссе. Работы по благоустройству затронут сквер «Бытха», парк на набережной реки Мзымты. Результат последнего заседания с моим участием — 16 общественных территорий, которые после обсуждения с жителями и экспертами у нас готовы для определения источника финансирования и реализации. Мы создаем банк согласованных проектов благоустройства, сочинский градсовет работает на эту задачу на постоянной основе.

Также сейчас с участием инвестора ведутся масштабные берегозащитные работы в районе Приморской набережной, пляжа Маяк. С применением инновационных технологий там возводят уникальные глубоководные волноломы. Такой метод берегозащиты уже давно и широко используется в мировой практике: Япония, Италия, Франция, в России он применяется впервые. Проект комплекса гидротехнических сооружений одобрен Минстроем России, губернатором Краснодарского края Вениамином Ивановичем Кондратьевым. Очередной этап на днях осмотрели с председателем Союза архитекторов России Николаем Ивановичем Шумаковым, который поддержал инициативу Сочи и официально стал членом нашего градсовета.

Старые буны на Маяке после летнего сезона демонтируют. Сейчас исследования ведутся по второму участку набережной — до парка имени Фрунзе. В целом реконструкция позволит в 2,5 раза расширить прогулочную территорию, вдвое увеличить пляжи, а также создать новые общественные зоны для прогулок, отдыха, занятий спортом и проведения городских мероприятий. Сейчас Приморскую набережную и пляжи на ней ежедневно посещают до 15 тысяч гостей, после завершения комплексного благоустройства емкость объекта рекреации в центре города значительно увеличится.

Эти и другие проекты, увязанные с генпланом и Стратегией социально-экономического развития Сочи до 2035 года, вне всякого сомнения, позволят кардинально улучшить экологию города, создать новые объекты благоустройства и городскую среду, удобную для жителей, привлекательную для туристов, расширить наши курортные возможности.