С водки на водку

Как выяснил «Ъ-Прикамье», на одном из старейших производств алкоголя на Урале «Перм­алко» вновь происходят кадровые перестановки. Новым директором назначен пермяк Михаил Соболев, ранее управлявший еще одним пермским алкозаводом «Бастион». Прежний руководитель — столичный предприниматель Андрей Семериков — проработал менее полугода. На предприятии смену директора не комментируют. Эксперт полагает, что местный управленец справится с поставленными задачами и выведет предприятие на новый уровень развития.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным сразу нескольких источников «Ъ-Прикамье», на прошлой неделе коллективу АО «Пермалко» представлен новый гендиректор Михаил Соболев. До этого предприятие возглавлял столичный бизнесмен Андрей Семериков. По словам собеседников, контракт с господином Семериковым был прекращен по инициативе новых собственников завода.

В юридическом отделе АО «Перм­алко» назначение нового директора не комментируют. «Скоро появится официальная информация»,— сообщил «Ъ-Прикамье» представитель организации.

Андрей Семериков возглавлял «Пермалко» с конца марта текущего года. По информации базы данных Rusprofile.ru, господин Семериков занимается предпринимательской деятельностью с 2015 года. Руководил организацией по оптовой торговле и изготовлению кулеров для воды ООО «Аква-Маркет» до 2016 года. На данный момент владеет 100% долей компании «Онега Премиум», ранее аффилированной с новым акционером «Пермалко». Осенью 2023 года Андрей Семериков вошел в состав нового совета директоров АО «Пермалко».

Михаил Соболев ранее занимал должность руководителя ООО «Сельскохозяйственное предприятие „Правда“». С 2018 по 2020 год возглавлял АО «Бастион» (бывшее «Урал­алко»), специализирующееся на производстве алкогольных напитков. В 2017 году числился директором ООО «Северный ветер». Также, по данным «Ъ-Прикамье», имеет опыт работы в топ-менеджменте ныне закрытого ООО «Пермский мясокомбинат».

«Пермалко» — один из старейших изготовителей алкоголя на Урале. Предприятие начало работу в 1895 году как Пермский казенный спиртоочистительный завод. Весной 2023 года латвийский холдинг «Амбер» продал 92,6% акций «Перм­алко» ООО «АлкоВорлд» из Петрозаводска. Сделка была одобрена правительственной комиссией по кон­тролю за иностранными инвестициями в РФ 27 апреля. Решение было обосновано «диверсификацией деятельности в России». Пермской организации было присвоено прежнее название — АО «Пермалко». Сумма сделки не раскрывалась. После смены собственника в компании началась масштабная смена кадров: ряд топ-менеджеров во главе с гендиректором Олегом Котельниковым, который возглавлял «Пермалко» с апреля 2015 года, покинули предприятие в марте 2024-го.

Согласно данным отчета за 2023 год, продукция организации представлена более чем в 50 регионах России; также осуществляется экс­порт в ряд стран, таких как Южная Корея, Грузия, Армения, Азербай­джан, Казахстан и Туркменистан. Выручка «Пермалко» в 2023 году составила 2,6 млрд руб., чистая прибыль — 80,8 млн руб.

Экс-министр промышленности Пермского края, директор Краснокамского РМЗ Дмитрий Теплов считает, что смена руководителя АО «Пермалко» могла быть связана с постановкой новых приоритетных задач по развитию компании. Господин Теплов полагает, что местный управленец сможет вывести предприятие на новый уровень развития за счет имеющегося опыта в управлении пищевыми предприятиями. «Насколько мне известно, „Бастион“, который возглавлял господин Соболев, успешно реализовывал большие инвестпроекты. Навыки в управлении подобными инициативами помогут управленцу в достижении целей, поставленных учредителем»,— резюмирует эксперт.

Анастасия Леонтьева