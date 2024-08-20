Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

С водки на водку

«Пермалко» будет руководить местный менеджер

Как выяснил «Ъ-Прикамье», на одном из старейших производств алкоголя на Урале «Перм­алко» вновь происходят кадровые перестановки. Новым директором назначен пермяк Михаил Соболев, ранее управлявший еще одним пермским алкозаводом «Бастион». Прежний руководитель — столичный предприниматель Андрей Семериков — проработал менее полугода. На предприятии смену директора не комментируют. Эксперт полагает, что местный управленец справится с поставленными задачами и выведет предприятие на новый уровень развития.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным сразу нескольких источников «Ъ-Прикамье», на прошлой неделе коллективу АО «Пермалко» представлен новый гендиректор Михаил Соболев. До этого предприятие возглавлял столичный бизнесмен Андрей Семериков. По словам собеседников, контракт с господином Семериковым был прекращен по инициативе новых собственников завода.

В юридическом отделе АО «Перм­алко» назначение нового директора не комментируют. «Скоро появится официальная информация»,— сообщил «Ъ-Прикамье» представитель организации.

Андрей Семериков возглавлял «Пермалко» с конца марта текущего года. По информации базы данных Rusprofile.ru, господин Семериков занимается предпринимательской деятельностью с 2015 года. Руководил организацией по оптовой торговле и изготовлению кулеров для воды ООО «Аква-Маркет» до 2016 года. На данный момент владеет 100% долей компании «Онега Премиум», ранее аффилированной с новым акционером «Пермалко». Осенью 2023 года Андрей Семериков вошел в состав нового совета директоров АО «Пермалко».

Михаил Соболев ранее занимал должность руководителя ООО «Сельскохозяйственное предприятие „Правда“». С 2018 по 2020 год возглавлял АО «Бастион» (бывшее «Урал­алко»), специализирующееся на производстве алкогольных напитков. В 2017 году числился директором ООО «Северный ветер». Также, по данным «Ъ-Прикамье», имеет опыт работы в топ-менеджменте ныне закрытого ООО «Пермский мясокомбинат».

«Пермалко» — один из старейших изготовителей алкоголя на Урале. Предприятие начало работу в 1895 году как Пермский казенный спиртоочистительный завод. Весной 2023 года латвийский холдинг «Амбер» продал 92,6% акций «Перм­алко» ООО «АлкоВорлд» из Петрозаводска. Сделка была одобрена правительственной комиссией по кон­тролю за иностранными инвестициями в РФ 27 апреля. Решение было обосновано «диверсификацией деятельности в России». Пермской организации было присвоено прежнее название — АО «Пермалко». Сумма сделки не раскрывалась. После смены собственника в компании началась масштабная смена кадров: ряд топ-менеджеров во главе с гендиректором Олегом Котельниковым, который возглавлял «Пермалко» с апреля 2015 года, покинули предприятие в марте 2024-го.

Согласно данным отчета за 2023 год, продукция организации представлена более чем в 50 регионах России; также осуществляется экс­порт в ряд стран, таких как Южная Корея, Грузия, Армения, Азербай­джан, Казахстан и Туркменистан. Выручка «Пермалко» в 2023 году составила 2,6 млрд руб., чистая прибыль — 80,8 млн руб.

Экс-министр промышленности Пермского края, директор Краснокамского РМЗ Дмитрий Теплов считает, что смена руководителя АО «Пермалко» могла быть связана с постановкой новых приоритетных задач по развитию компании. Господин Теплов полагает, что местный управленец сможет вывести предприятие на новый уровень развития за счет имеющегося опыта в управлении пищевыми предприятиями. «Насколько мне известно, „Бастион“, который возглавлял господин Соболев, успешно реализовывал большие инвестпроекты. Навыки в управлении подобными инициативами помогут управленцу в достижении целей, поставленных учредителем»,— резюмирует эксперт.

Анастасия Леонтьева

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...