К совершеннолетию Sarto Reale подошел со своей философией

Бренд Sarto Reale 18 лет задает тон в российской мужской моде. Что начиналось с одного бутика в Москве, сегодня превратилось в сеть из 15 салонов в столице и Санкт-Петербурге, а также в мощное онлайн-присутствие на ведущих маркетплейсах. Ventum, Aqua и Terra — три линии Sarto Reale, каждая из которых создана для разных случаев и настроений, успешно сочетая классическую элегантность с современными европейскими тенденциями. Будь то вечерний прием, деловая встреча или просто прогулка, бренд предлагает все необходимое для мужского гардероба: от костюмов, верхней одежды, обуви до аксессуаров. Производство локализовано на российских фабриках, поддерживая местную экономику. Бренд один из первых в России отказался от натурального меха и активно использует эко-френдли материалы. Экологичность и осознанное потребление стали тем самым модным трендом, которого так долго ждали в России. В честь 18-летия Sarto Reale открывает двери для новых коллабораций и активно рассматривает эко-инициативы молодых российских брендов, которым близка философия бережного производства.

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