Прокуратура передала в суд дело о мошенничестве на 750 млн рублей в Сочи

Прокуратура Хостинского района Сочи завершила расследование и направила в суд уголовное дело в отношении десяти человек, обвиняемых в крупном мошенничестве. По версии следствия, с 2016 по 2019 годы руководители двух строительных компаний, действуя в составе организованной группы, обманным путем привлекли более 750 млн рублей от граждан, заключивших договоры на приобретение жилья в жилых комплексах «Уютный квартал» и «На Фабрициуса», сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Преступная схема затронула более 400 человек, которые так и не получили обещанные квартиры. Чтобы обеспечить гражданские иски потерпевших, на имущество обвиняемых и объекты строительства наложили арест. Уголовное дело направлено в Хостинский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее прокуратура Краснодарского края выявила коррупционное нарушение. Суд признал организацию виновной. Юридическому лицу компании в Сочи назначили штраф в млн руб. Размер взятки составил 600 тыс. руб.

Мария Удовик

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