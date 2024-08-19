В Сочи на 90% завершили строительство школы на улице Володарского

В Сочи на 90% завершили работы в школе на улице Володарского. Учебное учреждение будет рассчитатно на 801 место, сообщил в своем Telegram-канале глава курорта Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Проверка хода работ, проведенная в начале месяца, подтвердила высокие темпы выполнения проекта. Аналогичная ситуация наблюдается и на строительстве детского сада на 550 мест в Кудепсте.

«Несмотря на достаточно высокие темпы социального строительства, в Сочи пока сохраняется вторая смена в школах, есть дефицит мест в детских садах, переуплотненность классов и групп. Над решением этих важнейших государственных задач работаем при поддержке главы региона Вениамина Ивановича Кондратьева»,— отметил господин Прошунин.

Сейчас в Сочи в стадии строительства, проектирования и предпроектных работ находятся 35 образовательных объектов. Ход реализации проектов на особом контроле главы курорта.

Нурий Бзасежев

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