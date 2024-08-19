В Прикамье дефицит учителей составляет около 800 человек

К началу нового учебного года в Прикамье насчитывается примерно 800 открытых вакансий для учителей. Об этом сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на министра образования и науки Пермского края Раису Кассину. Наибольший дефицит существует среди учителей физики, математики, русского и английского языков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

По словам госпожи Кассиной, дефицит кадров связан с тем, что педагоги уходят на пенсию — «это является единственным обновлением кадров». При этом, по ее словам, из Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) и педучилищ выпускается 1,7 тыс. человек.

Раиса Кассина отметила также, что министерство проводит специальные программы по привлечению кадров в школы. «Я думаю, что дефицит мы восполним. Например, будущим педагогам, которые собираются стать учителями физики, химии, биологии, информатики и математики, скоро будут повышены стипендии. Кроме того, действует программа “Земский учитель”»,— пояснила глава краевого минобра «РБК Пермь». В рамках этой программы были в том числе закуплены автомобили, чтобы педагоги могли самостоятельно добираться на работу в отдаленные территории.