В новом учебном году в школах Казани будут учиться 182,3 тыс. учеников. Этот показатель на 8 тыс. человек больше по сравнению с прошлым годом. Среди учеников этого года — более 19 тыс. первоклассников. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 2 сентября в казанских школах будут учиться 19 тыс. первоклассников.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ 2 сентября в казанских школах будут учиться 19 тыс. первоклассников.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В этом году в городе откроются три новых лицея: в ЖК «Весна», в микрорайоне М-14 и на ул. Родины. В школах смогут учиться почти 4 тыс. учащихся.

Также на территории татарской гимназии №2 открыли дополнительный корпус на 270 мест. Внутри оборудовали учебные кабинеты, два спортзала, методический центр и актовый зал.

В этом году провели капитальный ремонт в 6 школах и 17 пищеблоках, которые станут школьными ресторанами. В 3 школах обновляются спортивные залы. В 4 школах проводится ремонт специализированных кабинетов для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Диана Соловьёва

Читайте нас в Telegram