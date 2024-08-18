Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отправился по «Честному маршруту»

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов начал поездку по «Честному маршруту». Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

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«Ближайшие десять дней проведу за рулём и на основных объектах наших городов и посёлков. Обязательно встречусь с вами, дорогие ямальцы»,— написал господин Артюхов.

«Честный маршрут» губернатора начался с Ноябрьска. Там он посетил сквер Опаленной Юности, посвященный памяти героев боевых действий, в котором скоро завершат работы по благоустройству и откроют для горожан. Вечером 19 августа он проведет встречу с жителями города в Ноябрьск-парке.

Поездка завершится в Салехарде 28 августа. В пути Дмитрий Артюхов оценит качество дорожных работ и текущие стройки, а в населенных пунктах встретится с местными жителями и ответит на их вопросы. По его словам, он уже собирается посетить несколько объектов, на которые его внимание обратили жители Ямала в соцсетях.

Всего губернатор посетит 12 населенных пунктов, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО. Встречи с жителями пройдут в Муравленко, Губкинском, Тарко-Сале, Новом Уренгое, Надыме,Пурпе, Коротчаево, Лимбяяхе и Пангодах. В социальные сети поступило уже более 200 обращений от ямальцев.

В этом году губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отправляется в автопробег «Честный маршрут» в шестой раз. В прошлом году в рамках поездки он открыл в Новом Уренгое филиал фонда «Защитники Отечества».

Анна Капустина

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