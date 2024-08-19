Каменные гости
«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о 12 художниках — виртуозах камнерезного искусства в России.
Расцвет камнерезной миниатюры и скульптуры в России наблюдается не первый год — за последние четверть века этот вид декоративно-прикладного искусства приобрел серьезный масштаб и достиг высокого уровня, достойного и музеев, и серьезных частных коллекций. Аналогичный подъем камнерезного искусства наблюдался в России более столетия назад и приходился на эпоху Фаберже конца XIX — начала XX веков. Точкой отсчета его возрождения уже в современной России можно считать 1989 год, когда в Санкт-Петербурге (тогда еще Ленинграде) была создана первая независимая творческая группа «Пластика в камне». Она объединила в себе сразу нескольких талантливых питерских художников-резчиков по твердому камню: Александра Левенталя, Сергея Станкевича, Александра Лукьянова, Геннадия Пылина, Евгения Морозова, Владимира Илюхина. В том же году группа провела выставку своих работ в Юсуповском дворце на Мойке — с того момента началось становление и активное развитие отечественной камнерезной школы. Неизбежно ее деятельность начиналась как подражание работам фирмы Faberge, но сегодня можно с уверенностью сказать, что мастера избавились от этого комплекса, обрели собственный художественный язык и зрелый стиль, хотя им ничего не стоит виртуозно повторить знаменитые миниатюрные фигурки животных или букетики в вазах.
Изделия фабрики «Русские самоцветы», 1974 год
Фото: Рудольф Алфимов / РИА Новости
После того как Санкт-Петербург был признан неофициальным главным камнерезным центром страны, эстафета перешла к Екатеринбургу. Интересно, что в обоих городах этот вид декоративно-прикладного искусства зародился и развивался еще при их основателях и покровителях — соответственно Петре I и Екатерине Великой. Но Петергофская гранильная фабрика в советское время была преобразована в часовой завод, и ее прежняя специализация была забыта, а закрытая в 1918 году Екатеринбургская гранильная фабрика постепенно восстанавливалась как одно из предприятий национального треста «Русские самоцветы»,
Чтобы понимать, что сегодня происходит в отечественном камнерезном искусстве, стоит внимательно следить за тематическими выставками, которые регулярно проводят Эрмитаж и Музей Фаберже в Санкт-Петербурге, Музей истории камнерезного искусства в Екатеринбурге и Музей янтаря в Калининграде. До конца 2024 года в Эрмитаже проходит выставка «Современное камнерезное искусство», на которой представлены работы некоторых героев этой публикации. Многие из них были переданы музею в дар от Maximilian Art Foundation, крупнейшего частного арт-фонда, существующего с начала 2000-х годов. Его идеологи братья Максим и Денис Арциновичи сами собирают коллекцию отечественной современной камнерезной пластики и занимаются популяризацией этого вида искусства. Как минимум благодаря деятельности Maximilian Art Foundation многие «тихие» таланты, занимавшиеся чистым творчеством и никогда не заботившиеся о личной славе, стали известны за рамками узкого профессионального сообщества.
Производство ювелирных изделий на заводе «Русские самоцветы» в Санкт-Петербурге, 2016 год
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
«Мы обладаем абсолютно уникальной школой современного камнерезного искусства. От изначального копирования и подражания работам фирмы Faberge она за четверть века стремительно прошла огромный эволюционный путь к многогранным по своей тематике и технике авторским работам высочайшего уровня исполнения. Мы давно перегнали немецкую школу с центром в городе Идар-Оберштайн — в настоящее время она значительно уступает по количеству мастеров, ателье и собственно выдаваемых в год работ. С китайской камнерезной школой сравнивать нашу бессмысленно — там тысячелетние традиции, иная эстетика и философия, и эта вещь в себе не всегда нам близка»,— считает Денис Арцинович, коллекционер, меценат, арт-дилер, создатель Maximilian Art Foundation.
По его мнению, главной проблемой камнерезной индустрии России является отсутствие развитого среднего класса, который был бы готов приобретать камнерезные произведения. Из-за этого достойных арт-объектов на рынке больше, чем их потенциальных покупателей. Не помешала бы поддержка государства — хотя бы на уровне подарочных фондов служб протокола администраций президента и губернаторов, ведь лучше памятных подарков, чем камнерезные миниатюры, не придумать: природный камень вечен, переживет не одно столетие и дольше прочих артефактов останется памятником нашей цивилизации.
Самоцветы, продукция завода «Русские самоцветы», 1981 год
Фото: Холостых / РИА Новости
На сегодняшний день в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Иркутске работают десятки талантливых, самобытных художников-камнерезов, независимых или в составе творческих объединений. «Коммерсантъ Стиль» выбрал 12 признанных мэтров—представителей Санкт-Петербургской школы камнерезного искусства.
Александр Левенталь
Идеолог первой в России независимой творческой группы «Пластика в камне», которую он основал в 1989 году вместе с Сергеем Станкевичем и Александром Лукьяновым. Именно это объединение стояло у истоков формирования камнерезной школы Санкт-Петербурга, самой масштабной в России. Сам 65-летний Левенталь — яркий представитель первой волны резчиков по камню. Эту специальность он получил в Ленинградском реставрационном-строительном училище и сразу работал в твердом камне, в том числе в жанре глиптики. Лауреат и призер конкурса к 150-летию Карла Фаберже, обладатель семи «Ювелирных Олимпов». С 2002 года трудится как независимый мастер, в последние годы – в тандеме со своей ученицей мастером-камнерезом Ольгой Попцовой. Левенталь считается автором нового направления в камнерезном искусстве — светопластики. Главным в объекте из полупрозрачных поделочных камней становится преломление света, который, проникая внутрь, создает иллюзию движения в твердой пластике.
Сергей Шиманский
Мастер-камнерез родом из Тернополя, окончил Львовское училище декоративно-прикладного искусства имени Ивана Труша по специальности «скульптор», а затем и художественно-графический факультет РГПУ им. А. И. Герцена в Санкт-Петербурге. Живет и работает в городе на Неве, где с 1992 года занимается каменной пластикой. Является соучредителем Санкт-Петербургской школы камнерезного и ювелирного искусства. Три работы Шиманского — «Шут на одуванчике», «Осенний букет» и «Время» — находятся в коллекции Эрмитажа и еще одна — «Танец галактик» — в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства в Екатеринбурге. Как и Левенталь, является идеологом направления светопластики.
Александр Веселовский
Сегодня у мастера родом из города Апатиты Мурманской области собственная камнерезная студия в Санкт-Петербурге, которая выполняет работы на заказ, в том числе букетики цветов в стаканчиках из горного хрусталя, на уровне Faberge. Резьбой по камню профессионально занимается с 1997 года, когда вместе с единомышленником Антоном Ананьевым учредил камнерезную мастерскую «Каменный гость». С 2011 года работает независимо. В 2022 году композиция Веселовского «Scorpions» вошла в постоянную экспозицию Государственного Эрмитажа в разделе «Современное камнерезное искусство». В 2010–2011 годах его авторские объекты продавались на аукционе Sotheby’s в рамках проекта общества London Friends of Hermitage.
Антон Ананьев
До того как стать камнерезом, Антон Ананьев, ныне яркий представитель петербургской школы, занимался резьбой по дереву. С 1997 года полностью посвятил себя созданию миниатюрной скульптуры из камня на самые разные темы: от анималистики до греческой мифологии. Мастер является кавалером малого знака ордена Денисова-Уральского (камнереза и ювелира фирмы Faberge), а его произведения находятся в постоянной экспозиции Государственного Эрмитажа, в коллекции Оружейной палаты Московского Кремля, Минералогического музея им. А. Е. Ферсмана, Московского музея современного искусства и в частных коллекциях по миру.
Геннадий Пылин
Художник и резчик по камню Геннадий Пылин родился в Ленинграде, окончил среднюю художественную школу при Академии художеств и является представителем петербургской камнерезной школы первой волны. Карьеру начинал как ювелир, но с 1989 года занимается каменной пластикой и известен тем, что искусно создает из цельного камня имитацию другого материала, например кожи и дерева. В начале 1990-х входил в состав независимого творческого объединения «Пластика в камне», которое стояло у истоков формирования современной петербургской школы и возрождения русского камнерезного искусства в целом. Искусствоведы полагают, что Пылин одним из первых нашел свой авторский стиль, преодолев стадию подражания работам фирмы Фаберже, через которую так или иначе прошли все мастера. В работах этого художника ощущается влияние японской культуры, нередко они имеют философский подтекст. В 2023 году скульптуры Пылина участвовали в выставке «Современное камнерезное искусство» в Эрмитаже.
Сергей Фалькин
Скульптор, камнерез и график Сергей Фалькин начал свой творческий путь в янтарной мастерской в Екатерининском дворце где восстанавливал легендарную Янтарную комнату, но в 1988 году ушел в свободное плавание. Является основателем и руководителем существующей с 1999 года «Мастерской Сергея Фалькина», объединяющей нескольких скульпторов, камнерезов и мастеров по металлу. У мастерской есть свой характерный стиль: из нее, как правило, выходят яркие и пластичные произведения в жанре анималистики и флористики, а также полихромные скульптуры и предметы декоративно-прикладного искусства. Камнерез начинал свой творческий путь, как и многие его коллеги, подражая и интерпретируя Faberge, и сегодня на заказ искусно создает объекты в этом стиле. Сам себя считает «дедушкой» активно развивающейся в настоящий момент иркутской камнерезной школы: многие сибирские мастера прошли обучение у него в мастерской в Санкт-Петербурге.
Владимир Путрин
Еще один представитель петербургской камнерезной школы родом из города на Неве, который занимается этим декоративно-прикладным искусством с 1989 года. Свой творческий путь начинал в мастерской «Эболи», где учился у Бориса Игдалова, директора и руководителя Царскосельских янтарных мастерских. Путрин одним из первых вошел в состав формируемой мастерской «Каменный гость» — еще одной кузницы кадров Санкт-Петербурга. Его стиль можно описать как меланхоличный, романтичный и ироничный одновременно. В 2003 году получил свою первую награду на конкурсе «Ювелирный Олимп» за миниатюрный флакон духов «Венеция». Работы Путрина с философским, порой мистическим аспектом экспонируются в Государственном Эрмитаже и находятся в частных коллекциях в России, Великобритании, Германии, США.
Евгений Морозов
Художник, ювелир, реставратор японских мечей и камнерез (работает с камнем с 1980-х годов), занимается в том числе и ювелирными украшениями. Свой творческий путь начинал вместе со Славой Тулуповым (сегодня этот известный камнерез перешел от миниатюрной пластики к ювелирному искусству, живет в Бангкоке и считается одним из самых крутых огранщиков драгоценных камней в мире) и занимался в том числе ювелирными украшениями. Является одним из основателей группы «Пластика камня» в Санкт-Петербурге, позднее входил в объединение Terra Faberus, существовавшее в Санкт-Петербурге до 2000-х годов. Морозов является кавалером ордена Денисова-Уральского — награды, учрежденной в честь видного мастера XIX столетия родом из Екатеринбурга, который выполнял заказы фирмы Faberge.
Ярослав Ксенофонтов
Еще один представитель питерской камнерезной школы работает в профессии с 1992 года, является одним из основателей объединения независимых художников-камнерезов группы Terra Faberus. В своем творчестве Ксенофонтов развивает параллельно два художественных направления. Первое он сам называет «Камнерезный театр»: в нем множество фантазийных, сказочных персонажей и увлекательных сюжетов. В этом жанре Ксенофонтов создает многоцветную каменную пластику из различных по палитре и плотности минералов. Второе направление Xeno — не коммерческий, а личный авторский арт-проект, в рамках которого он создает биоморфные и мистические работы «со смыслом» из цельного, как правило, монохромного камня.
Вячеслав Леонтьев
Получил специальность «художник, скульптор-камнерез» в Кунгурском государственном художественно-промышленном колледже в Пермском крае. Профессиональной деятельностью занимается с 2006 года, несколько лет работал в ювелирном доме «Моисейкин» в Екатеринбурге. С 2010 по 2020 год был мастером-камнерезом в петербургской мастерской «Эболи», через которую прошли многие представители камнерезной Санкт-Петербургской школы. В настоящее время трудится в «Мастерской Сергея Фалькина», где специализируется на анималистике, флористике, объемной мозаике. Участник и победитель конкурса Гохрана РФ «Россия. XXI век»: в 2022 году его работа «Бык» из нефрита заняла первое место.
Вячеслав Иванов
Скульптор, художник и камнерез, Иванов занимается этим видом прикладного искусства 25 лет. Резчик по дереву и реставратор по первому образованию, он работал в реставрационных мастерских Гатчинского дворца. В художественной школе преподавал рисунок, композицию и скульптуру, а параллельно делал арт-объекты из железного лома и дерева, участвовал в Кронштадтских арт-фестах. Работая в компании «Школа камнерезного искусства», за десять лет полностью освоил профессию резчика по камню и сегодня является одним из ведущих мастеров ювелирного дома Anna Nova Jewelry, где исполняет на заказ камнерезные миниатюры. Считается видным специалистом по камнерезной анималистике и флористике, впрочем, создает и фигурки фольклорных персонажей, награждая их сильными эмоциями. В 2022 году приобретенная фондом Maximilian Art Foundation его работа «Крысиный король» была передана в дар Эрмитажу.
Эдуард Виноградов
Уроженец Ставропольского края, педагог и юрист по образованию, Эдуард Виноградов после переезда в Санкт-Петербург увлекся сначала резьбой по дереву, а затем и по камню. Некоторое время занимался обработкой камня и объемной мозаикой, пока однажды по объявлению не попал в крупную камнерезную мастерскую, где окончательно влюбился в природный камень и осознал, что будет заниматься только этим видом искусства. С 2019 года работает как независимый автор. Первые же его крупные работы — фигурки буддистских монахов «Медитация» и «Левитация» — попали в камнерезную коллекцию Maximilian Art Foundation. Далее последовало сотрудничество с Ильгизом Фазулзяновым. В 2022 году в рамках персональной экспозиции самого известного российского ювелира на ВДНХ среди украшений были выставлены и камнерезные «Фавны» Виноградова: резные фигурки возлежали на драгоценном «ложе» из золота и горячей эмали, созданном в ателье Ilgiz F.