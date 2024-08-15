Украина пыталась организовать провокацию в Севастополе

Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины пытался организовать митинг в центре Севастополя. Жители города на провокацию не поддались, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«ЦИПсО придумали новую атаку в медиаресурсах. В соцсетях и мессенджерах был распространен призыв выйти сегодня на митинг в центр города с требованием вернуть 810-ю бригаду обратно в Севастополь. Информация распространялась якобы от жены военного»,— рассказал Михаил Развожаев.

Он также уточнил, что рассылка шла от фейковых аккаунтов. Они были созданы в августе 2023 года специально для подобного рода провокаций. «В назначенное время, разумеется, никто к провокаторам не пришел. Благодарю жителей города за бдительность!» — отметил губернатор Севастополя.

Андрей Ульченко

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