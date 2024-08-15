Камала Харрис и Дональд Трамп уязвимы каждый по-своему

В предвыборных позициях каждого из кандидатов в президенты США — демократки Камалы Харрис и республиканца Дональда Трампа — обнаружились их главные болевые точки. Экс-президент никак не может прояснить свое отношение к будоражащей страну проблеме абортов. Госпоже Харрис и ее команде, пытающимся по полной программе использовать эту уязвимость оппонента, с трудом дается выработка подхода к решению экономических проблем, хотя дальше затягивать с этим уже нельзя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-президент США Дональд Трамп никак не может прояснить свое отношение к будоражащей страну проблеме абортов

Фото: Alex Brandon, AP Экс-президент США Дональд Трамп никак не может прояснить свое отношение к будоражащей страну проблеме абортов

Фото: Alex Brandon, AP

Менее чем за три месяца до президентских выборов два основных кандидата — Камала Харрис и Дональд Трамп — движутся по дистанции примерно с равными шансами на успех. Тем не менее у каждого из них есть как минимум по одной серьезной уязвимости, которая может сказаться на результатах выборов 5 ноября.

Среди наиболее волнующих американцев вопросов главную проблему для Дональда Трампа представляют аборты. С тех пор, как в 2022 году Верховный суд (ВС) голосами консервативных судей, трое из которых были назначены экс-президентом, отменил федеральный закон, предусматривающий право на прерывание беременности, этот вопрос стал одним из самых дискуссионных в обществе. Республиканцы поначалу приветствовали решение ВС и начали в подконтрольных им штатах вводить ограничения на аборты. Однако, как показала социология, большинство избирателей, включая значительную часть республиканского электората, отнеслись к подобным изменениям негативно. Поэтому Дональд Трамп, вступив в президентскую гонку, решил занять гибкую позицию, чтобы не отталкивать от себя как крайне консервативных сторонников, выступающих чуть ли не за полный запрет абортов, так и умеренных избирателей. По словам политика, он намерен «осчастливить обе стороны».

Господин Трамп ранее высказался против федерального запрета на аборты и заявлял, что решение должно приниматься на уровне штатов. Однако полноценно свое отношение к проблеме экс-президент старался не раскрывать.

Теперь, когда инициаторам референдума по вопросу прерывания беременности во Флориде удалось добиться организации голосования в ноябре, давление на Дональда Трампа усилилось.

Дело в том, что в этом штате при поддержке губернатора Рона Десантиса был введен жесткий запрет на аборты после шестой недели беременности. Господин Трамп даже успел назвать это решение «ужасной ошибкой», когда господин Десантис еще был его конкурентом по республиканским праймериз, однако даже тогда не стал вдаваться в детали своего отношения к проблеме. После того как стало известно, что референдум во Флориде точно состоится, общественность начала требовать от экс-главы Белого дома признаний: как именно он проголосует на плебисците, учитывая, что официально проживает в этом штате.

На днях Дональд Трамп ушел от ответа на прямые вопросы, пообещав провести по абортам специальную пресс-конференцию «когда-нибудь в ближайшем будущем». Правда, как напоминают американские СМИ, он и раньше обещал «в скором времени» подробно поделиться своими взглядами на проблему.

Господин Трамп оказался в довольно сложной ситуации: ему надо заранее ответить на вопрос референдума, поддерживает ли он отмену введенных ограничений. И тот и другой ответ имеет серьезные риски. Если экс-президент выступит против инициативы по защите прав на прерывание беременности, это даст лишний козырь Камале Харрис, которая фактически стала лицом кампании против подобных запретов. Если же он поддержит отмену действующего во Флориде законодательства, то рискует вызвать гнев у крайних консерваторов, которые и так критиковали его весной за отказ лоббировать закон о жестких федеральных ограничениях на прерывание беременности.

Недовольные господином Трампом сторонники жесткой линии, конечно, не станут голосовать за госпожу Харрис.

Однако вполне могут проигнорировать выборы, что в условиях крайне плотной гонки довольно рискованно для республиканца. При этом, как подчеркивает издание Politico, публичное признание того, как экс-президент будет голосовать на референдуме, может сказаться на судьбе и самой инициативы по отмене ограничений во Флориде, учитывая популярность господина Трампа среди земляков. Тот же приход в губернаторы в 2018 году Рона Десантиса вряд ли бы состоялся, не поддержи его действующий на тот момент президент США.

Между тем Камала Харрис, которая не упускает возможности уколоть соперника в связи с проблемой абортов, сама сталкивается с серьезным вызовом. Ее слабым местом остается экономика. Начав кампанию 21 июля, после выхода из гонки президента Джо Байдена, госпожа Харрис до сих пор не опубликовала свою экономическую программу, с которой намерена прийти в Белый дом.

Дональд Трамп на днях даже предположил, что демократка тянет с обнародованием экономического плана, потому что пытается украсть побольше идей у него. Недавно, например, Камала Харрис внезапно поддержала предложение отменить налоги на чаевые, позаимствовав это обещание у республиканца.

Ожидается, что уже 16 августа на митинге в Северной Каролине госпожа Харрис наконец-то огласит основные тезисы своего плана действий на первые 100 дней потенциального президентства.

Среди прочего она намерена призвать Конгресс впервые в истории принять федеральный запрет на завышение цен на продукты питания.

Этот шаг станет попыткой Камалы Харрис смягчить одну из главных претензий избирателей к действующей администрации, из-за которой сильно страдал Джо Байден, будучи кандидатом в президенты. Как отмечает Politico, в июле инфляция в США замедлилась до 2,9% — самого низкого уровня с начала 2021 года. Однако рост цент на предметы первой необходимости все еще находится выше инфляции, что создает проблемы госпоже Харрис.

Кроме того, успехи администрации в борьбе с инфляцией не конвертируются в уверенность американцев в стабильном экономическом будущем. Напротив, многие считают, что США уже сталкиваются с рецессией, чем и пользуется Дональд Трамп, утверждая, что еще четыре года под властью демократов ввергнут Америку в мощный экономический кризис.

Таким образом, как отмечают эксперты, госпоже Харрис предстоит убедить американцев, что она способна удержать экономику на плаву после постепенного выхода из кризиса, вызванного преимущественно пандемией коронавируса.

Кроме того, демократке необходимо рассказать избирателям, каким образом ее администрация собирается снижать расходы семей среднего класса. Однако даже не все ее однопартийцы считают, что у нее это получится. «Я рад, что не отвечаю за информирование об экономике. Вы же не можете просто выйти и сказать всем, что все в порядке»,— сыронизировал политтехнолог-демократ из колеблющегося штата Невада Гарри Рид.

Опрос, проведенный The Cook Political Report в семи колеблющихся штатах, зафиксировал, что 50% американцев больше доверяют господину Трампу в решении экономических вопросов, тогда как госпоже Харрис доверяют 45%. Картина меняется, если речь заходит об абортах. Так, 54% верят, что именно демократка сможет урегулировать эту проблему, тогда как о республиканце подобного мнения придерживаются всего 35% избирателей.

Алексей Забродин