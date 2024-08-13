Как тебе такое, Дональд Трамп?

Экс-президент США Дональд Трамп, который намерен вернуться в Белый дом, победив на ноябрьских выборах, дал двухчасовое аудиоинтервью миллиардеру и владельцу соцсети X Илону Маску. Разговор пришелся на момент роста популярности демократического кандидата и действующего вице-президента Камалы Харрис и должен был помочь господину Трампу перехватить инициативу. Однако из-за технических сбоев на платформе все сразу пошло не по плану, а то, что в штабе республиканца анонсировали как «интервью века», в итоге больше напоминало дружескую беседу. Так или иначе, Дональд Трамп прошелся по всему спектру политических вопросов и в очередной раз дал понять: без него американцы потеряют страну, а человечество, возможно, лишится всей планеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Своим интервью Дональд Трамп попытался перехватить инициативу у соперницы и оттянуть на себя внимание избирателей

Фото: Margo Martin / X / Reuters Своим интервью Дональд Трамп попытался перехватить инициативу у соперницы и оттянуть на себя внимание избирателей

Фото: Margo Martin / X / Reuters

После выхода действующего президента США Джо Байдена из борьбы за Белый дом и старта кампании демократки Камалы Харрис кандидат от республиканцев упустил инициативу в гонке, а потому беседа с миллиардером должна была вернуть Дональда Трампа в центр информационной повестки. В штабе республиканца заявили, что речь пойдет ни много ни мало об «интервью века».

Однако все сразу пошло не по плану. Интервью не смогло начаться вовремя (в три часа ночи по Москве) из-за технических проблем, и соцсеть X заполонили комментарии недовольных пользователей, которым никак не удавалось подключиться к трансляции. Илон Маск сообщил, что заминка вызвана массированной кибератакой — впрочем, подтверждений этому так и не появилось.

Тем не менее, когда интервью все-таки стартовало, сразу стало ясно, что Дональд Трамп попал в максимально комфортную среду.

Илон Маск, сбивчиво формулировавший вопросы, позволил господину Трампу высказаться по всему спектру политической повестки, то и дело приговаривая «Да, да, да!» и «Великолепно!».

Первой темой беседы стало покушение на Дональда Трампа в пенсильванском городе Батлер. Рассказывая о том, как 13 июля он оказался на волосок от смерти, экс-президент неожиданно заявил: его спасла «нелегальная миграция», ведь в момент выстрела он повернул голову, чтобы подглядеть статистику незаконных пересечений границы. «Я теперь буду спать с этой таблицей»,— пошутил Дональд Трамп и ловко перешел к одной из своих излюбленных тем — нелегальной миграции.

По его словам, чуть ли не все самые опасные люди на планете пытаются проникнуть в США через границу с Мексикой, которая стала совсем дырявой при демократе Джо Байдене и полном попустительстве вице-президента Камалы Харрис.

Господин Трамп заверил, что другие страны намеренно выпускают из тюрем и психиатрических больниц людей, чтобы те наводнили США, из-за чего Америку и охватил разгул преступности.

Илон Маск не стал указывать собеседнику на тот факт, что исследования не подтверждают связь между нелегальной миграцией и ростом преступности. Однако попытался мягко возразить республиканцу, заявив, что и нелегалы зачастую оказываются «хорошими людьми». По его словам, все, что надо сделать, это ввести более строгие проверки на границе и отсечь тех, кто действительно представляет опасность для США. Дональд Трамп как будто не услышал интервьюера, пообещав устроить самую массовую в истории депортацию из Америки.

Илон Маск попытался возразить Дональду Трампу и по теме всемирного потепления, указав, что проблема изменения климата все-таки существует. Но республиканец заверил, что самая большая угроза иная — это «ядерное потепление». И здесь республиканец подошел к главному тезису свой избирательной кампании: если такие вопросы, как экономика, иммиграция, преступность, доведенные до кризисного состояния Джо Байденом и Камалой Харрис, приведут к краху США, то без возвращения в Белый дом Дональда Трампа весь мир может ждать апокалипсис.

Потребность планеты в Дональде Трампе, как следовало из его слов, заключается в том, что лидеры России, Китая и КНДР сейчас «на коне» и взаимодействовать с ними может только «сильный» президент США.

В этом контексте экс-президент отдельно остановился на российско-украинском конфликте, который, по его словам, начался из-за «глупых заявлений» Джо Байдена, допустившего присоединение Украины к НАТО в будущем. Дональд Трамп, назвав главу России Владимира Путина «хорошим переговорщиком», пояснил, что накануне полномасштабных боевых действий РФ сосредоточила войска на границе с Украиной, «чтобы вести переговоры», но господин Байден — «президент с низким IQ» — «заявил вот такое».

«Россия победила Германию вместе с нами и победила Наполеона. У них (россиян.—“Ъ”) огромная сила. А у Украины даже нет мужчин. Они отправляют на войну очень молодых и очень старых»,— сказал господин Трамп, заверив, что Владимир Путин его уважал. По словам республиканца, он убеждал Владимира Путина не предпринимать никаких силовых действий в отношении Украины, обещая России «плохие дни». Дональд Трамп рассказал, что господин Путин не поверил в обещанный экс-президентом возможный ответ Вашингтона в случае перехода российскими войсками украинской границы, однако и силовых акций тогда предпринимать не стал.

«Я ладил с ним. Я надеюсь с ним снова поладить»,— отметил республиканец, обвинив Джо Байдена и другого президента-демократа Барака Обаму в превращении России и Китая в союзников. По мнению господина Трампа, любой студент факультета истории должен понимать, что «нельзя допустить сближения» Москвы и Пекина.

В целом вся беседа сводилась к уже много раз высказанным господином Трампом тезисам, хотя местами ему все-таки удалось проявить себя с неожиданной стороны. Например, называя Камалу Харрис «третьесортной», «некомпетентной», «леворадикальной сумасшедшей», республиканец внезапно восхитился ее внешностью. «Она выглядит как самая красивая актриса, когда-либо жившая на свете»,— сказал кандидат в президенты, комментируя свежую обложку журнала Time с изображением своей оппонентки. Однако демократка и ее штаб комплимент не оценили, назвав состоявшееся интервью примером «экстремизма».

Так или иначе, первые независимые оценки беседы экс-президента и миллиардера оказались, мягко говоря, сдержанными.

Наблюдатели отмечали, что Дональд Трамп благодаря этому интервью смог широко пройтись по всем ключевым вопросам политической повестки, однако вряд ли общественность за эти два часа узнала что-то принципиально новое о республиканце. Насколько господину Трампу удалось переключить внимание с госпожи Харрис на себя — вопрос открытый.

По данным агрегатора опросов RealClearPolitics на утро 13 августа, Камала Харрис в общенациональном масштабе опережала Дональда Трампа по симпатиям избирателей на символические 0,4%. При этом республиканец сохранял лидерство в пяти из семи колеблющихся штатов, от которых зависит исход гонки.

Алексей Забродин