Женщина на грани

Умерла Джина Роулендс, одна из главных актрис послевоенного американского кино. Ей было 94 года. После участия в нескольких бродвейских спектаклях в 1958 году она дебютировала в кино. Лауреат четырех премий «Эмми» и двух «Золотых глобусов», дважды номинированная на «Оскар», лучшие роли она исполнила в фильмах своего мужа Джона Кассаветиса, их совместные работы стали классикой американского независимого кино. Позднее актриса сыграла в картине Вуди Аллена «Другая женщина» (1988) и в «Дневнике памяти» (2004) своего сына Ника Кассаветиса.

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Фото: Reed Saxon / AP Джина Роулендс

Фото: Reed Saxon / AP

В ранних фильмах Джона Кассаветиса преобладали расовые и социальные конфликты. Но со временем они стали более интимными, а герои-мужчины уступили ведущую роль женщинам. И тогда пришло время Джины Роулендс. Впервые она появляется у своего мужа в эпизоде «Теней», потом в картине «Ребенок ждет», действие которой происходит в коррекционной школе. Роулендс предстает в образе фрустрированной и ожесточившейся в своем горе матери аутичного мальчика.

Это всего лишь прелюдия к ее зрелым ролям, в каждой из которых будущая икона независимого кинематографа 1960–1980-х годов дает высший актерский мастер-класс.

Героиня фильма «Минни и Московиц» не замужем, работает в музее, родилась рядом с Ниагарой, любит кино и разочарована в жизни, где никогда не встречаются ни Кларк Гейбл, ни Хамфри Богарт. Зато Минни встретила Московица. Они красиво танцуют прямо на парковке, вдруг он начинает ходить на руках, а она заявляет ему: «Ты совершенно сумасшедший». А он говорит: «Знаешь, ты в профиль — вылитая Лорен Бэколл». Роулендс действительно позаимствовала прическу Бэколл и кое-что из ее актерского арсенала. В этой картине взрослые герои и героини обнаруживают тотальную инфантильность и ведут себя, словно непослушные дети. Появляются и их родители, когда дело доходит до свадьбы Минни и Московица: ее мамашу играет Леди Роулендс, реальная мать Джины, а его — Катрин Кассаветис, мать Джона Кассаветиса.

В фильме «Женщина под влиянием» комедия уступает место невропатической драме. Героиню Роулендс зовут Мэйбл Лангетти, и ее муж, рабочий-строитель Ник, говорит ей: «Ты умная, красивая, и еще — нервная». О том, что Мэйбл немного не в себе, знают все друзья и сотрудники Ника, которые именно по этой причине любят заглядывать в ее дом, где каждый раз происходит какая-нибудь умопомрачительная сцена. Мэйбл явно не в состоянии справиться не только с тремя детьми, но прежде всего с собой. Отсылая детей к бабке (та же Леди Роулендс), она настраивается на романтический вечер с мужем, но, когда тот сообщает о внеплановой работе, напивается и бросается в ночную авантюру с первым попавшимся незнакомцем. Крайнего напряжения достигают ее отношения со свекровью (опять Катрин Кассаветис). В конце концов Мэйбл попадает в психушку и полгода спустя возвращается домой с полуразрушенной личностью, с травмами после сеансов электрошока.

Но Кассаветис с Роулендс не делают «американскую трагедию» и в соответствии со своим темпераментом завершают фильм почти что хеппи-эндом.

У Миртл, героини «Премьеры», уже нет личной жизни, потому что она звезда и легенда бродвейской сцены. Роман со старым партнером (Джон Кассаветис), ревнующим ее к славе, трещит по швам. Режиссер (Бен Газзара) скорее использует ее, чем действительно любит. У нее множество поклонников, но именно с этой стороны она получает удар, выводящий ее из строя. Одну из поклонниц, охотящуюся за автографом, сбивает машина под проливным дождем. Это происходит на глазах Миртл и окончательно опрокидывает в тартарары ее уязвимую психику (особенно ее травмирует полное равнодушие окружающих к трагедии). Она срывает репетиции, напивается перед премьерой и выходит на сцену, чтобы хулигански исказить пьесу, написанную для нее маститой драматургиней.

«Премьера» стала одной из картин, вдохновивших Педро Альмодовара на его шедевр «Все о моей матери»: в титрах этой гуманистической «бредовой драмы» стоит посвящение Бетт Дэвис, Джине Роулендс и Роми Шнайдер — актрисам, игравшим актрис. А начало «Премьеры» цитируется Альмодоваром в прологе его фильма, где под проливным дождем под колесами автомобиля погибает поклонник знаменитой мадридской актрисы.

После комедии, психодрамы и мелодрамы об актрисе Кассаветис дал своей музе новый жанровый бенефис — в криминальном фильме «Глория». Роулендс сыграла бывшую подругу гангстера: она укрывает соседского пуэрто-риканского мальчика, за которым бандиты охотятся как за свидетелем. Роулендс щеголяет в черном костюме, артистично расправляется с помощью дамского пистолета с приспешниками мафии и проявляет сентиментальные материнские чувства к темнокожему мальчугану. В итоге этот фильм, несмотря на печальный конец, стал самым громким в творчестве Кассаветиса—Роулендс и принес им множество наград и номинаций. Его героиня вошла в иконостас мирового кино, а сюжет породил несколько ремейков.

Последний совместный фильм Кассаветиса и Роулендс называется «Потоки любви». В нем Роулендс одета в розовую юбку, сиреневую блузку, малиновый пиджак: вылитый персонаж Альмодовара, снявшего к этому времени первые картины — не за горами были «Женщины на грани нервного срыва».

В фильме «Дневник памяти» Роулендс сыграла роль пожилой женщины с состоянии деменции. Пять лет назад у самой Роулендс диагностировали болезнь Альцгеймера. Ее сын Ник Кассаветис сказал: «Это так безумно — мы жили этим, она играла это, и теперь это происходит с нами».

Елена Плахова