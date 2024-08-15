В минздраве Кубани рассказали о состоянии пострадавших в аварии под Анапой

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов сообщил в своем Telegram-канале о состоянии семи пострадавших при аварии микроавтобуса на трассе Новороссийск — Керчь. Глава кубанского минздрава отметил, что семи пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Среди госпитализированных четверо детей. Состояние пациентов стабильное, не тяжелое.

Сегодня, 15 августа, около 04:00 по мск микроавтобус с пассажирами перевернулся под Анапой в районе хутора Тарусино. В автомобиле находились 19 пассажиров, все живы.

Алина Зорина

Оперативные новости «Ъ» из регионов Кубань, Адыгея, Крым в Telegram