Под Анапой водитель уснул и перевернул микроавтобус с пассажирами

Микроавтобус с пассажирами перевернулся под Анапой в районе хутора Тарусино. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Авария произошла около 04:00 на трассе Новороссийск—Керчь. Микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором находились 19 пассажиров, перевернулся на обочине. Все остались живы, за медпомощью обратились семь человек.

Предварительно установлено, что водитель — житель Владикавказа — уснул за рулем. Он перевозил пассажиров в частном порядке из столицы Северной Осетии в Анапу. На месте происшествия работают полицейские.

Татьяна Ручкина

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