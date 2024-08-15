Окно в филателию

В Выборге завершился 32-й фестиваль российского кино «Окно в Европу». Лучшим фильмом в игровом конкурсе, по мнению жюри во главе с режиссером Владимиром Коттом, оказалась мелодрама Натальи Назаровой «Филателия». Эта же картина заслужила специальное упоминание за «пронзительный актерский дуэт» Алины Ходжевановой и Максима Стоянова, а также разделила с «Ласточкой» Малики Мухамеджан победу в рейтинге кинокритиков. Об этом и других призерах рассказывает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фильм-победитель давит на жалость всеми известными способами

Фото: «Киностудия Соль» Фильм-победитель давит на жалость всеми известными способами

Фото: «Киностудия Соль»

Судя по всему, организаторы «Окна в Европу» издалека разглядели потенциал «Филателии» — она была показана под занавес основного конкурса, что довольно часто служит индикатором будущих премий. Да и Наталья Назарова фестивалю не чужая: ее фильм «Простой карандаш» в 2019 году получил здесь специальный приз жюри, а своих участников в Выборге любят и поддерживают.

«Филателия» в чем-то перекликается с картиной «Правила Филиппа» Романа Косова, открывавшей конкурсные показы и получившей приз медиаконгресса «Содружество журналистов» за лучший сценарий. В обоих в центре повествования находится человек с инвалидностью и даже используется похожая метафора. Филиппа с синдромом Дауна сравнивают с солнечным зайчиком, а главную героиню «Филателии» Яну (Алина Ходжеванова), страдающую легкой формой ДЦП и какой-то неназываемой сердечной болезнью, со светлячком.

Яна живет в небольшом приморском городе где-то на севере России, работает на почте и собирает марки. Это увлечение досталось ей «в наследство» от отца-моряка, бесследно исчезнувшего много лет назад. Героиня вообще раскрывается на экране исключительно через отношения с мужчинами: пропавшим папой, товарищем-филателистом Колей (Илья Носков) и брутальным моряком Петей (Максим Стоянов), с которым у нее завязывается что-то похожее на любовь. Что до женских персонажей, то все они, кроме Яны, отличаются разной степенью стервозности: от филателистки, портящей своими замечаниями собрания тематического клуба, до сотрудницы почты Веры (Ирина Носова), которая покушается на Петю и к концу фильма превращается в совсем карикатурную злодейку.

Но если создатели «Правил Филиппа» слегка инфантилизировали своего героя, однако все же показывали его как человека, способного вести полноправную самостоятельную жизнь, то Яна не более чем объект для приложения авторской и зрительской жалости.

Режиссер будто бы с упоением изобретает для нее все новые несчастья, чтобы выбить слезу из расчувствовавшейся публики. С фестивальным жюри этот фокус точно удался.

Еще один ветеран «Окна в Европу» — Роман Каримов, чей полнометражный дебют «Неадекватные люди» в 2010 году получил здесь пять наград, включая главную. В этот раз он тоже не ушел с пустыми руками: его «Затерянным», показанным, как и «Филателия», в последний конкурсный день, достался диплом Гильдии продюсеров России и приз от президента фестиваля Сергея Урсуляка.

Жанр этого фильма его создатели определяют как триллер. Четыре офисных работника из Москвы (Егор Корешков, Никита Кологривый, Даниил Толстокулаков и Артем Цуканов) выезжают куда-то в провинцию для подписания контракта с китайцами. На обратном пути у них внезапно кончается бензин, и они оказываются ночью посреди «региональной России», где не работает сотовая связь, не принимают карточки, а жители ближайшего маленького городка совсем не рвутся помогать залетным москвичам.

Довольно скоро становится понятно, что город этот совсем не то, чем кажется, а перед нами вовсе не триллер, а притча. За полтора часа экранного времени героям предстоит понять, что вся их столичная погоня за деньгами и комфортом — тлен, а настоящее осталось где-то в детстве, с рассветами у костра и стареньким мопедом. Однако на этот путь еще можно вернуться, если отложить модные гаджеты и осознать, что сортир на улице — не неудобство, а возможность лишний раз подышать свежим воздухом. Увы, истина открывается им уже после того, как фильм вооружается самым банальным и примитивным сюжетным твистом, какой только можно было придумать.

В чем-то нынешний фестиваль все же остался верен своему девизу «Прогноз на завтра»: специальные призы жюри получили три режиссерских дебюта.

Мокьюментари о лихих 90-х «Ровесник» Федора Кудрявцева был назван, собственно, лучшим дебютом, поэтически задумчивую «Ласточку» Малики Мухамеджан отметили за «уникальный киноязык и поэтическую визуализацию» (эту награду режиссер разделила с оператором Артемом Исаевым), а «Наступит лето» Кирилла Султанова — за «актерский ансамбль завтрашнего дня».

Каст этого фильма действительно почти полностью состоит из молодых и красивых, в числе которых, например, выпускник мастерской Брусникина Микита Воронов и «российский Тимоти Шаламе» Марк Эйдельштейн. Сама черно-белая лента, визуально стилизованная под классические нуары и фильмы французской новой волны, правда, производит впечатление мертворожденной, пустой и лишенной каких-либо самостоятельных идей. Но у начинающего автора все впереди: возможно, к его третьему или восьмому фестивалю в Выборге к форме прибавится и содержание.