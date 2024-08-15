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Всеволод Нетреба назначен замглавы Краснодара по внутренней политике

На должность заместителя главы Краснодара, курирующего внутреннюю политику, назначен Всеволод Нетреба. Его кандидатуру поддержали депутаты гордумы на 78-м внеочередном заседании, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Всеволод Нетреба родился в Краснодаре. У него два высших образования, 12 лет он служил в ВС РФ. С 2016 года чиновник работал в администрации Прикубанского округа Краснодара. С 2016 по 2020 годы был замглавы и главой администрации Пашковского сельского округа.

С 2020 по 2023 годы господин Нетреба работал в должности заместителя главы администрации Прикубанского округа кубанской столицы. Позже он стал первым замдиректора департамента внутренней политики администрации Краснодарского края.

Татьяна Ручкина

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