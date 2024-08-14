Что-то с памятью его стало

Последний сбой в фондовой секции Московской биржи (MOEX: MOEX) стал уже третьим в этом году. Во всех случаях торги прерывались менее чем на два часа, однако в последнем случае сбой произошел во второй половине торговой сессии, когда активность инвесторов обычно выше. В основном потери участников торгов могут быть связаны с невозможностью заключить сделки по текущей цене, которая после возобновления торгов может существенно измениться. Однако, по словам юристов, судиться с биржей затея бесперспективная, причем возникающие претензии нередко урегулируются в досудебном порядке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В среду 14 августа на фондовой секции Московской биржи произошел технический сбой — торги были приостановлены с 16:18 до 17:30. Как пояснили на бирже, сбой был связан «с программной ошибкой», которая «заключалась в неверной работе с памятью на отдельных серверах доступа». В результате участники торгов не могли к ним подключиться и, как выразился источник “Ъ” в крупной брокерской компании, на торговом терминале «пошли пустые стаканы». После устранения ошибки торги возобновились.

Это был уже третий сбой на фондовом рынке с начала года. Первые два сбоя были подряд в середине февраля (см. “Ъ” от 15 февраля). Первый раз сбой был связан «с аппаратной ошибкой основного сервера» и торги приостанавливались с 13:58 до 15:45. Второй раз сбой был связан с «ошибкой конфигурации основного сервера», на который был выполнен переход в рамках устранения предыдущего сбоя. Приостановка торгов была с 10:36 до 11:35.

Последний сбой был в более позднее время, когда активность инвесторов выше, отмечают участники рынка. Впрочем, существенного движения на рынке не произошло.

Индекс Московской биржи с начала торгов до сбоя плавно снижался, хотя оставался выше значения закрытия предыдущего дня. После восстановления торгов индекс продолжил снижение и остановился на отметке 2871,11 пункта, что всего на 0,47% ниже закрытия предыдущего дня.

Регламент работы биржи в таких случаях подробно прописан, однако такие технические сбои негативно влияют на клиентов, потому что в основном не дают им проводить операции, которые они хотели бы провести, говорит старший партнер О2 Consulting Татьяна Сафонова. «Конечно, сбой был непродолжительный по времени, но в первую очередь в таких ситуациях страдают инвесторы, потому что не могут открывать или закрывать позиции»,— указывает руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. Косвенным образом страдают и брокеры, «потому что теряют часть доходов из-за таких сбоев», отмечает эксперт.

Александр Афанасьев, в бытность главой Московской биржи, в интервью «Ведомостям» 22 ноября 2012 года: «Хотелось бы дедемонизировать сбои»

Количество сбоев за последнее время увеличилось, говорит партнер Capital Lab Евгений Шатов. Вместе с тем наиболее масштабный сбой за последний год произошел в сентябре 2023 года в срочной секции биржи, тогда торги остановились на четыре часа. «Кроме того, площадка была вынуждена отменить часть сделок, что привело к убыткам частных инвесторов. В то же время биржа заявила, что готова компенсировать все возникшие у инвесторов потери и рассмотреть соответствующие запросы»,— рассказал господин Шатов.

Однако судиться с Московской биржей по этим вопросам — затея бесперспективная, считают юристы. Таких исков было значительно меньше, чем самих сбоев, заметил управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Например, был отклоненный судом групповой (поданный от десяти инвесторов БКС) иск к брокеру и бирже в связи с повышением последней гарантийного обеспечения в 2,5 раза при сделках с акциями «Русала» в 2021 году, рассказал юрист. Кроме того, по его словам, была громкая история, в рамках которой Сбербанк планировал подавать иск к бирже в связи с убытками, которые были причинены его клиентам в связи со сбоем, но в результате стороны урегулировали ситуацию в досудебном порядке. «Собственно, в практике таких исков мало именно потому, что в подавляющем большинстве случаев, когда сбой является следствием ошибок на стороне биржи, претензии инвесторов и брокеров урегулируются в досудебном порядке»,— резюмировал господин Жарский.

Ксения Куликова, Ян Назаренко