ЦИК разрешил Крайизбиркому проводить на Кубани досрочное голосование

Центральная избирательная комиссия России разрешила крайизбиркому в случае, если тот сочтет это необходимым, с 28 августа проводить на Кубани досрочные голосования. О своем решении ЦИК сообщил через свой Telegram-канал.

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Данное решение принято в отношении восьми приграничных регионов: Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской и Ростовской областей.

Досрочное голосование может проводиться на избирательном участке, на дому, на придомовых территориях, а также на территориях, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с ними затруднено, либо где отсутствует возможность организовать голосование в помещении для голосования.

«Такое решение приняла ЦИК России для обеспечения избирательных прав граждан этих регионов»,— говорится в сообщении.

Чтобы включиться в списки избирателей по месту нахождения в пределах своего избирательного округа необходимо подать заявление с помощью технологии «Мобильный избиратель» либо обратиться непосредственно в участковую комиссию по месту нахождения вплоть до дня голосования.

В этом году в единый день голосования, 8 сентября, на Кубани пройдут муниципальные выборы. По данным крайизбиркома, организующими комиссиями приняты решения о проведении голосования в течение двух дней 7 и 8 сентября. В голосовании смогут принять участие свыше 2,2 млн избирателей.

Михаил Волкодав

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