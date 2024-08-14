Сочи идет в школу

Фото: Пресс-служба администрации МУОБ города-курорта Сочи

Городская межведомственная комиссия Сочи завершила проверку во всех 193 образовательных организациях, и все они признаны готовыми к началу нового учебного года. Курорт готовится к первому звонку. Об этом, а также о новых предметах, которые в этом году появятся в сочинских школах, изданию рассказали в администрации города.

Каждый юный сочинец, который в этом году впервые сядет за парту (всего их 7,2 тыс.), получит от мэра набор первоклассника

«На подготовку образовательных организаций в 2024 году направили более 348 млн руб. из местного и краевого бюджета, а также депутатских фондов. В школах оборудованы новые образовательные зоны для реализации федеральных проектов. Первый звонок прозвучит для 7,2 тыс. первоклассников, всего же в школах Сочи будет 80 тыс. учащихся (на 1 тыс. больше, чем в минувшем году). В детские сады в новом учебном году пойдет 21 тыс. дошкольников»,— заявил глава Сочи Андрей Прошунин в ходе планерного совещания в администрации города, посвященного началу нового учебного сезона.

Первым делом — безопасность

В рамках подготовки к новому учебному году в школах и детсадах в первую очередь проводились ремонтные работы санузлов, пищеблоков, инженерных коммуникаций, то есть те, которые влияют на безопасность детей, соблюдение санитарно-гигиенических норм, а также требований общественной и антитеррористической безопасности.

В частности, на сегодняшний день все образовательные организации Сочи огорожены, оснащены средствами тревожной сигнализации, подключенными к системе экстренного реагирования Росгвардии, видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализацией, связанной с ЕДДС. Везде работает лицензированная круглосуточная охрана, установлены металлорамки, системы контроля управления доступом, контрольно-пропускные пункты.

Также все образовательные организации города полностью обеспечены дезинфицирующими средствами, рециркуляторами воздуха, бесконтактными термометрами. Согласно новым требованиям по оказанию первой помощи детям, они оснащены аптечками, а педагоги обучены оказанию первой помощи.

Численность воспитанников детских садов после полного завершения комплектования достигнет 21 тыс. детей

Особое внимание вопросам безопасности будет уделено в праздник первого звонка. В этом году он прозвенит для сочинских школьников 2 сентября. Сейчас полиция проверяет все школы, и далее правоохранители обеспечат дежурство там в течение всего периода проведения мероприятий, а также патрулирование на прилегающих территориях.

Плюс шахматы, самбо и турник

Кроме этого, в школах оборудованы новые образовательные зоны для реализации федеральных проектов «Точка роста», «Самбо в школу», «Шахматы в школу», «Школьный спортивный клуб», «Школьный музей», «Центр детских инициатив», «Орлята России». А, например, на базе гимназии № 6 открывается «Кванториум» — инновационная образовательная среда для углубленного изучения физики, химии, биологии и информатики.

В рамках реализации муниципального проекта, который направлен на развитие здорового образа жизни и активного отдыха школьников и педагогов, на территории образовательных организаций в Сочи откроются 42 оборудованных зоны для воркаута. Оборудование на 30 площадках уже установлено. В итоге во всех школах появятся спортивные уголки. «Мы считаем, это очень важное дополнение в целом к образовательной среде. На таких площадках можно проводить конкурсы и турниры, а также выполнять сдачу нормативов ГТО»,— считает Андрей Прошунин.

По новому учебному плану

Как сообщил мэр, в этом учебном году в расписании школ в соответствии с государственной политикой в области образования появится ряд новых предметов. В частности, в учебном плане у старшеклассников появится предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Он направлен на воспитание культуры безопасности жизнедеятельности и патриотизма. Школьникам помогут подготовиться к военной службе. По информации властей города, для оснащения кабинетов с целью обеспечения модуля начальной военной подготовки в этом году было приобретено учебное оборудование на 21 млн руб.

В Год семьи во всех школах Сочи в рамках внеурочной деятельности подростки будут изучать семьеведение. Новая учебная дисциплина направлена на формирование традиционных семейных ценностей. Изучение курса будет проходить с 5 по 11 классы. «Труд (технология)» введен с этого года для ознакомления юных сочинцев с разными профессиями и формирования у них навыков работы руками.

«А компот?»

В рамках подготовки к новому учебному году во всех пищеблоках проведены косметические ремонты, текущий ремонт оборудования. В каждой школе будет организована работа бракеражной комиссии, родительского контроля, ежедневно на сайте школы будут выставляться меню и фото блюд.

«Выполняем поручение президента России. В этом году приняли решение сделать бесплатным горячее питание для всех наших школьников из многодетных семей без исключения»,— заявил в ходе планерного совещания Андрей Прошунин. Кроме того, бесплатно горячее одноразовое питание получают все ученики 1–4 классов, пятиклассники и старше — стакан молока дважды в неделю. Бесплатное горячее двухразовое питание получают ребята с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды, а также дети участников СВО.

К новому учебному году оператором питания обновлено единое меню. И 28 августа на базе гимназии № 9 для ответственных за питание и родительской общественности пройдет дегустация блюд, которыми будут кормить школьников.

Региональные меры поддержки педагогов

5 тыс. руб. — единовременная выплата всем педагогам к 1 сентября

8 тыс. руб. — ежемесячная доплата к заработной плате педагогам

100 тыс. руб. — губернаторская выплата педагогам, подготовившим стобалльников к ЕГЭ

Муниципальные меры поддержки педагогов

20 тыс. руб. — ежемесячная компенсация за съем жилья

100 тыс. руб. — премия педагогам, подготовившим стобалльников к ЕГЭ

От 15 до 100 тыс. руб. — премии победителям и призерам конкурса «Педагогический триумф»

Льготный проезд педагогов (50% на направлениях регулярных перевозок по регулируемым тарифам)

Первоклашки, по машинам!

Перевозка школьников, проживающих в сочинских селах, к месту учебы и обратно производится бесплатно на специальных школьных автобусах. Этой услугой пользуются более 5,4 тыс. ребят из 37 школ города. Для их перевозки на линию ежедневно выходят 56 автобусов. Они дважды в год проходят техосмотр. С такой же периодичностью специальная комиссия проверяет состояние дорог по маршруту их следования.

К первому звонку будет закончена проверка состояния дорог вблизи школ, обновлена разметка дорожных переходов и знаков, будут установлены средства снижения скорости и проверена работа уличного освещения.

Для тех же сочинских школьников и студентов, которые пользуются общественным транспортом, действуют льготные транспортные карты, дающие скидку в размере 50% на направлениях регулярных перевозок по регулируемым тарифам. С сентября студенты смогут оплачивать половину от стоимости проезда на всех маршрутах, а школьники — дополнительно на десяти маршрутах автобусов, обслуживающих четыре района курорта по нерегулируемому тарифу.

Меры поддержки детей (семей) участников СВО в Сочи:

Единовременная выплата в размере 50 тыс. руб. на подготовку детей к школе

Освобождение от оплаты за детский сад

Бесплатное двухразовое горячее питание школьникам 1–11 классов

Безвозмездное посещение занятий в кружках и секциях, а также прохождение платных образовательных программ

Внеочередное зачисление в детский сад и школу

Единовременная выплата в размере 10 тыс. руб. на приобретение спортивной формы

Бесплатный проезд в общественном транспорте

Бесплатный новогодний подарок

Сел за парту сам — помоги другу

В настоящий момент сочинские строительные компании участвуют в восстановлении новых регионов РФ. Все работы выполняются за счет федеральных средств, но город обеспечивает решение поставленных задач кадрами и техникой. На настоящий момент там заняты около 1,2 тыс. специалистов из Сочи. Они помогают готовить к новому учебному году объекты образования в Донецкой Народной Республике. В сентябре планируется сдать там в эксплуатацию детский сад на улице Пашковского и школу искусств в историческом центре Мариуполя.

Всего сочинские строители уже завершили 59 объектов в новых регионах, закрепленных за курортом в рамках специального инфраструктурного проекта. В работе находятся еще более 150 жилых домов, учреждений образования, культуры и здравоохранения, ведомственных зданий.

В сентябре в микрорайоне Северная Бытха откроется новый детский сад на 300 мест, возведенный по нацпроекту «Жилье и городская среда». Четыре двухэтажных корпуса оснащены современным оборудованием, в том числе интерактивным и мультимедийным, в детсаду есть залы для детского творчества и занятий физкультурой. На прилегающей территории построены детские игровые комплексы, создана безбарьерная среда.