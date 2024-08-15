Интеграция ПО части промышленности

IT-интегратор ГК Softline получил контроль в ОМЗ-ИТ группы «ОМЗ Перспективные Технологии». Группа входит в Газпромбанк, ее IT-подразделение разрабатывает решения для цифровизации промышленных предприятий. В результате сделки Softline планирует расширить присутствие в промышленном секторе, а группа ОМЗ — клиентскую базу. Эксперты считают партнерство целесообразным, хотя признают, что в ряде направлений промышленности цифровизация пока идет медленно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ГК Softline через подконтрольную структуру ООО «Софтлайн Проекты» приобрела 60% «ОМЗ-Информационные Технологии» (ООО ОМЗ-ИТ), обнаружил “Ъ” в «СПАРК-Интерфакс». Сообщение об этом появилось 9 августа. ООО ОМЗ-ИТ входит в группу «ОМЗ Перспективные Технологии», основным акционером которой является Газпромбанк.

В ГК Softline “Ъ” объяснили, что приобретение 60% ООО ОМЗ-ИТ необходимо для начала партнерства с группой, а также расширения присутствия интегратора на рынке цифровизации промышленного сектора. Для этого компания формирует индустриальный кластер IT-продуктов. «Продукты ОМЗ-ИТ станут его ядром»,— сказали в Softline. В дальнейшем компания рассчитывает на консолидацию рынка таких продуктов в сотрудничестве с Газпромбанком.

ОМЗ-ИТ занимается разработкой промышленных решений, таких как цифровые модели предприятий, решения для управления проектами капитального строительства. В «ОМЗ Перспективные Технологии» “Ъ” ответили, что сделка с Softline «простимулирует их развитие и обеспечит доступ к ним широкой клиентской базы».

ГК Softline работает на российском IT-рынке более 30 лет, изначально компания была одним из крупнейших дистрибуторов продуктов Microsoft в РФ, сейчас активно развивает направление импортозамещения. В 2023 году ее оборот превысил 91 млрд руб. ООО «Софтлайн Проекты» на 100% принадлежит ЗАО «Софтлайн Интернейшнл», выручка ООО за 2023 год составила 12,7 млрд руб., чистая прибыль 1,7 млрд руб. Через компанию ЗАО владеет такими активами ГК Softline, как ООО «Инжениринговый центр Софтлайн» и др.

Структура собственности ООО ОМЗ-ИТ сейчас выглядит так: 60% у «Софтлайн Проекты», 40% у ЗПИФ «Перспективные Технологии». Выручка ОМЗ-ИТ за 2023 год составила 96,1 млн руб., чистая прибыль — 7,8 млн руб. В ОМЗ-ИТ входит на 95,84% ООО «Бимейстер Холдинг», ему, в свою очередь, на 100% принадлежат ООО «Бимейстер Инжениринг» (Bimeister) и ООО «Академия Бимейстер». Выручка «Бимейстер Холдинг» по итогам прошлого года составила 1,2 млрд руб. при чистой прибыли 568,4 млн руб.

Собеседник “Ъ” на IT-рынке предполагает, что для Softline приобретение доли в ОМЗ-ИТ важно, в частности, из-за контроля над Bimeister — компания занимается высокотехнологичным проектированием, востребованным в разных отраслях промышленности, говорит он. Объем инвестиций в приобретение 60% ОМЗ-ИТ мог составить около 250–300 млн руб., оценил гендиректор инвестиционной компании «АФИ Капитал» Алексей Гориславец. Коммерческий директор по продуктам и сервисам «Холдинга Т1» Антон Спирин оценил актив ниже — в 80–100 млн руб. исходя из показателей ОМЗ-ИТ и предыдущих M&A с участием Softline.

Директор департамента консалтинга SBS Consulting Дмитрий Бабанский считает приобретение целесообразным: «У крупных промышленных игроков высокие компетенции в части цифровизации, но это не отменяет потребности в поставщиках комплексных решений».

Затраты промышленности РФ на цифровую трансформацию в прошлом году составили порядка 310 млрд руб., объем рынка цифровизации промышленности в год растет примерно на 30%, оценивает гендиректор ГК «Цифра» Михаил Аронсон. Это связано в том числе с сокращением сроков окупаемости IT-проектов. Но, например, пока в России к промышленному интернету вещей подключено не более 8% высокопроизводительного оборудования машиностроительных корпораций, отмечает он.

Татьяна Исакова, Ольга Никитина